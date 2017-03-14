"Арсенал" следит за Кираном Тирни

19-летний левый защитник "Селтика" Киран Тирни пополнил список трансферных целей "Арсенала" на грядущее летом.

Останется Арсен Венгер на тренерском мостике или нет, но "канониры" все равно обязаны подтвердить свои амбиции перед собственными болельщиками, совершив крупные инвестиции в усиление состава команды грядущим летом.



Одной из приоритетных позиций для поиска усиления является левый фланг обороны. В данный момент Венгер располагает здесь Начо Монреалем, которому уже 31 год, и Кираном Гиббсом, давно не демонстрирующим прогресса в своей игре.



Как стало известно Daily Mirror, на радар к лондонскому клубу попал юный Тирни. В последнее время скауты "Арсенала" регулярно посещают матчи "Селтика", наблюдая за Кираном и его одноклубником Муссой Дембеле, также входящим в "виш-лист" Венгера на лето.



Добавим, что в этом сезоне Тирни, уже дебютировавший за сборную Шотландии, провел 30 матчей за "Селтик" с учетом всех соревнований, включая три на групповом этапе Лиги Чемпионов.



