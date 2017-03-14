Моуриньо считает, что удаление Эрреры сломало игру "Юнайтед"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что удаление полузащитника Андера Эрреры сломало игру его команды в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Челси".
В понедельник вечером действующий победитель Кубка Англии выбыл из турнира, проиграв на "Стэмфорд Бридж" со счетом 1:0. Несмотря на поражение, Моуриньо остался доволен действиями своей команды. Претензии Жозе касаются лишь рефери Майкла Оливера, на 35-й минуте удалившего Эрреру за две желтых карточки.
"Я не буду говорить об удалении. Я лишь хочу сказать, что по-настоящему горжусь своими игроками и фанатами "Манчестер Юнайтед". В четверг нас ждет очень важный матч (против "Ростова" в Лиге Европы), и я хочу немного отдохнуть и как можно лучше к нему подготовиться".
"Каждый может анализировать игру с собственной точки зрения, но все мы видели игру до красной карточки и после красной карточки. Поэтому мы можем сравнить решения в эпизодах с этими двумя желтыми карточками с эпизодами, когда ничего показано не было".
"Я не хочу углубляться в эту тему. Майкл Оливер — рефери с великолепным потенциалом, но в четырех матчах с нашим участием он поставил три пенальти и показал красную карточку. Я не в силах изменить это. Поэтому я пожал его руку и обильно поздравил", — цитирует Моуриньо BBC.
14.03.2017 01:10
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но все мы видели игру до красной карточки и после красной карточки.
Источник: http://fapl.ru/posts/53695/?c=1
она была практически идентичной.
P.S. Интересно, когда до канавыча дойдет, что его фейк хесус33 не оправдывает себя?
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Долбаёб?Долбаёб.
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1 команда чемпионата еле-еле побеждает 6 команду, которая весь матч играла в 10.
Это говорит о слабом уровне будущего чемпиона.
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