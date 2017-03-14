Моуриньо считает, что удаление Эрреры сломало игру "Юнайтед"

Майкл Оливер и Андер Эррера Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что удаление полузащитника Андера Эрреры сломало игру его команды в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Челси".

В понедельник вечером действующий победитель Кубка Англии выбыл из турнира, проиграв на "Стэмфорд Бридж" со счетом 1:0. Несмотря на поражение, Моуриньо остался доволен действиями своей команды. Претензии Жозе касаются лишь рефери Майкла Оливера, на 35-й минуте удалившего Эрреру за две желтых карточки.

"Я не буду говорить об удалении. Я лишь хочу сказать, что по-настоящему горжусь своими игроками и фанатами "Манчестер Юнайтед". В четверг нас ждет очень важный матч (против "Ростова" в Лиге Европы), и я хочу немного отдохнуть и как можно лучше к нему подготовиться".

"Каждый может анализировать игру с собственной точки зрения, но все мы видели игру до красной карточки и после красной карточки. Поэтому мы можем сравнить решения в эпизодах с этими двумя желтыми карточками с эпизодами, когда ничего показано не было".

"Я не хочу углубляться в эту тему. Майкл Оливер — рефери с великолепным потенциалом, но в четырех матчах с нашим участием он поставил три пенальти и показал красную карточку. Я не в силах изменить это. Поэтому я пожал его руку и обильно поздравил", — цитирует Моуриньо BBC.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Оливер, рефери, Челси, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2017 01:10

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  1. manchester-money 14.03.2017 01:13 # manchester-money
    но все мы видели игру до красной карточки и после красной карточки.

    Источник: http://fapl.ru/posts/53695/?c=1

    она была практически идентичной.

    P.S. Интересно, когда до канавыча дойдет, что его фейк хесус33 не оправдывает себя?

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  2. reeker 14.03.2017 01:12 # reeker
    Долбаёб?Долбаёб.

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  3. jesus33 14.03.2017 01:11 # jesus33
    1 команда чемпионата еле-еле побеждает 6 команду, которая весь матч играла в 10.
    Это говорит о слабом уровне будущего чемпиона.

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