Сразу после окончания матча на "Стэмфорд Бридж" между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Англии.

"Челси", выбивший из борьбы действующего победителя турнира, получил себе в соперники по полуфинальной стадии соседей из "Тоттенхэма", тогда как "Арсеналу" предстоит сразиться с "Манчестер Сити".



Добавим, что полуфиналы будут сыграны на "Уэмбли" в уикенд 22 и 23 апреля. На данной стадии, как и в четвертьфинале, переигровки уже невозможны — в случае ничейного времени в основное время будут добавлены экстра-таймы, а затем, по необходимости, серия пенальти.



Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии



Арсенал — Манчестер Сити

Челси — Тоттенхэм