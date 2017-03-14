Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
Сразу после окончания матча на "Стэмфорд Бридж" между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Англии.
"Челси", выбивший из борьбы действующего победителя турнира, получил себе в соперники по полуфинальной стадии соседей из "Тоттенхэма", тогда как "Арсеналу" предстоит сразиться с "Манчестер Сити".
Добавим, что полуфиналы будут сыграны на "Уэмбли" в уикенд 22 и 23 апреля. На данной стадии, как и в четвертьфинале, переигровки уже невозможны — в случае ничейного времени в основное время будут добавлены экстра-таймы, а затем, по необходимости, серия пенальти.
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
Арсенал — Манчестер Сити
Челси — Тоттенхэм
14.03.2017 00:55
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Последние комментарии:
Финал Челси-Сити украшение
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ман сити - Челси\Тоттенхем
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который розыгрыш подряд арсеналу самые слабые соперники в каждом раунде достаются. Прям как Реалу в ЛЧ.
Пора запрещать участвовать в кубках клубам, у которых титульный спонсор такой же, как и у самого турнира
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Финал Арс - Тот смотрится как битва года, но есть но.... Думаю Челси и МанСити идут дальше хоть и не без борьбы и не без сомнений
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злоебучии шпоры..вроде как возможность реваншнуть,а вспомнишь как грамотно они нас 2-0 убрали и сразу мысль - злоебучии шпоры..
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хаха! иди сюда, петушки
вот вы и попали на реванш. Алли камоне сюды
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а Ливерпуль с кем играет?
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Финал Челси - МС
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Самый интересный соперник, будет заруба. Ну в другой паре понятно сити в финале.
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МС как всегда получает халявного соперника.
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давно не было полуфиналов с одними топами, обязательно середняк пройдет какой нибудь. радует что начали бороться за КА
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Блин, хотел бы конечно чтобы chelsea попался нам, да выбить эту заразу с турнира.Негоже такому клубишке играть в финале престижного кубка.
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говорят, там судья тащил маню, как мог, а пенсы героически выстояли матч. Даж не сомневался, что саф работает и из под шконки.
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так и думал
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Годно
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