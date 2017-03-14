Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

Кубок Англии Сразу после окончания матча на "Стэмфорд Бридж" между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Англии.

"Челси", выбивший из борьбы действующего победителя турнира, получил себе в соперники по полуфинальной стадии соседей из "Тоттенхэма", тогда как "Арсеналу" предстоит сразиться с "Манчестер Сити".

Добавим, что полуфиналы будут сыграны на "Уэмбли" в уикенд 22 и 23 апреля. На данной стадии, как и в четвертьфинале, переигровки уже невозможны — в случае ничейного времени в основное время будут добавлены экстра-таймы, а затем, по необходимости, серия пенальти.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии

Арсенал — Манчестер Сити
Челси — Тоттенхэм


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2017 00:55

Количество просмотров Просмотров: 2181

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 14.03.2017 01:14 # gidro-met
    Финал Челси-Сити украшение

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  2. e23e2e2e 14.03.2017 01:11 # e23e2e2e
    ман сити - Челси\Тоттенхем

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  3. manchester-money 14.03.2017 01:11 # manchester-money
    который розыгрыш подряд арсеналу самые слабые соперники в каждом раунде достаются. Прям как Реалу в ЛЧ.
    Пора запрещать участвовать в кубках клубам, у которых титульный спонсор такой же, как и у самого турнира

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  4. cfc1905 14.03.2017 01:09 # cfc1905
    Финал Арс - Тот смотрится как битва года, но есть но.... Думаю Челси и МанСити идут дальше хоть и не без борьбы и не без сомнений

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  5. lodi 14.03.2017 01:09 # lodi
    злоебучии шпоры..вроде как возможность реваншнуть,а вспомнишь как грамотно они нас 2-0 убрали и сразу мысль - злоебучии шпоры..

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  6. gidro-met 14.03.2017 01:04 # gidro-met
    хаха! иди сюда, петушки

    вот вы и попали на реванш. Алли камоне сюды

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  7. mancunia-planet 14.03.2017 01:03 # mancunia-planet
    а Ливерпуль с кем играет?

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  8. lahmatyj 14.03.2017 00:59 # lahmatyj
    Финал Челси - МС

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  9. role-playin 14.03.2017 00:59 # role-playin
    Самый интересный соперник, будет заруба. Ну в другой паре понятно сити в финале.

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  10. skychnie-oboi 14.03.2017 00:59 # skychnie-oboi
    МС как всегда получает халявного соперника.

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  11. van-der-slav 14.03.2017 00:58 # van-der-slav
    давно не было полуфиналов с одними топами, обязательно середняк пройдет какой нибудь. радует что начали бороться за КА

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  12. jesus33 14.03.2017 00:57 # jesus33
    Блин, хотел бы конечно чтобы chelsea попался нам, да выбить эту заразу с турнира.Негоже такому клубишке играть в финале престижного кубка.

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  13. m-ballack 14.03.2017 00:56 # m-ballack
    говорят, там судья тащил маню, как мог, а пенсы героически выстояли матч. Даж не сомневался, что саф работает и из под шконки.

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  14. vtp 14.03.2017 00:56 # vtp
    так и думал

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  15. cristean2 14.03.2017 00:55 # cristean2
    Годно

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