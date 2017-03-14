Канте вывел "Челси" в полуфинал Кубка Англии

Гол Нголо Канте решил судьбу противостояния "Челси" и "Манчестер Юнайтед" на четвертьфинальной стадии Кубка Англии в пользу хозяев "Стэмфорд Бридж" — 1:0.

Главный тренер "синих" Антонио Конте предпочел не рисковать, ограничившись парой перестановок после победы 1:2 над "Вест Хэмом": Неманья Матич и Виллиан вместо Цеска Фабрегаса и Педро.



Нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд оправился после болезни и вышел на острие атак, заменив дисквалифицированного Златана Ибрагимовича. Также по сравнению с матчем против "Ростова" в команду вернулись Давид Де Хеа, Маттео Дармиан и Антонио Валенсия.



Первые 15 минут матча прошли относительно спокойно, а затем хозяева разразились двумя убойными моментами. Сперва Эден Азар совершил рывок из центрального круга, вошел в штрафную по правому краю и пробил в дальний угол ворот — Давид Де Хеа мяч вытащил. Был назначен угловой, после розыгрыша которого Гари Кэхилл нанес удар с нескольких метров — голкипер "Юнайтед" вновь выручил свою команду.



Затем темп вновь упал, а на 35-й минуте в игру вмешался рефери Майкл Оливер, показав вторую желтую карточку полузащитнику гостей Андеру Эррере. Тут же Жозе Моуриньо убрал с поля Генриха Мхитаряна и выпустил Маруана Феллайни.



После удаления Эрреры эмоции заметно накалились. Оливеру пришлось успокаивать не только игроков, но и Конте с Моуриньо, которые едва не полезли в драку друг с другом на бровке. Что касается непосредственно игры, то в концовке тайма она оказалась лишена опасных моментов.



Во втором тайме "Челси" сразу же пошел вперед большими силами, заперев "дьяволов" на их половине поля. И уже на 51-й минуте счет был открыт. Нголо Канте получил мяч на подступах к штрафной площади и, не встретив сопротивления со стороны своего партнера по сборной Франции Поля Погба, пробил низом в противоход Де Хеа — 1:0.



На 59-й минуте "Юнайтед" имел реальную возможность, чтобы восстановить равновесие. Рэшфорд дважды обыграл Кэхилла на пути к воротам, после чего пробил со считанных метров, однако Тибо Куртуа не потерял концентрацию из-за отсутствия работы.



После шанса Рэшфорда "синие" пошли вперед в поисках второго гола, и хотя атаковали с некоторой оглядкой на свои ворота, но создали уйму моментов у ворот Де Хеа.



К окончанию матча "Челси" нанес более двух десятков ударов, но лишь четырежды, помимо гола Канте, пробил в створ. Хозяева не смогли развить свое преимущество, но и не пропустили — "Юнайтед" и вовсе ничего больше не создал.



Гениальная игра Нголо Канте в полузащите стала существенным козырем "Челси" в этом матче. "Синие" очень быстро реализовали численное преимущество и одержали заслуженную победу, которая приближает их к осуществлению мечты о золотом дубле.



"Челси" — "Манчестер Юнайтед" — 1:0 (0:0)



Гол: Канте 51.



"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэхилл, Мосес (Зума 89), Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Фабрегас 81), Коста (Батшуайи 90), Азар.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Эррера, Погба, Дармиан, Янг (Лингард 81), Мхитарян (Феллайни 37), Рэшфорд.



Предупреждения: Коста — Эррера, Янг.



Удаление: Эррера 35.