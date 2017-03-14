Канте вывел "Челси" в полуфинал Кубка Англии
Гол Нголо Канте решил судьбу противостояния "Челси" и "Манчестер Юнайтед" на четвертьфинальной стадии Кубка Англии в пользу хозяев "Стэмфорд Бридж" — 1:0.
Главный тренер "синих" Антонио Конте предпочел не рисковать, ограничившись парой перестановок после победы 1:2 над "Вест Хэмом": Неманья Матич и Виллиан вместо Цеска Фабрегаса и Педро.
Нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд оправился после болезни и вышел на острие атак, заменив дисквалифицированного Златана Ибрагимовича. Также по сравнению с матчем против "Ростова" в команду вернулись Давид Де Хеа, Маттео Дармиан и Антонио Валенсия.
Первые 15 минут матча прошли относительно спокойно, а затем хозяева разразились двумя убойными моментами. Сперва Эден Азар совершил рывок из центрального круга, вошел в штрафную по правому краю и пробил в дальний угол ворот — Давид Де Хеа мяч вытащил. Был назначен угловой, после розыгрыша которого Гари Кэхилл нанес удар с нескольких метров — голкипер "Юнайтед" вновь выручил свою команду.
Затем темп вновь упал, а на 35-й минуте в игру вмешался рефери Майкл Оливер, показав вторую желтую карточку полузащитнику гостей Андеру Эррере. Тут же Жозе Моуриньо убрал с поля Генриха Мхитаряна и выпустил Маруана Феллайни.
После удаления Эрреры эмоции заметно накалились. Оливеру пришлось успокаивать не только игроков, но и Конте с Моуриньо, которые едва не полезли в драку друг с другом на бровке. Что касается непосредственно игры, то в концовке тайма она оказалась лишена опасных моментов.
Во втором тайме "Челси" сразу же пошел вперед большими силами, заперев "дьяволов" на их половине поля. И уже на 51-й минуте счет был открыт. Нголо Канте получил мяч на подступах к штрафной площади и, не встретив сопротивления со стороны своего партнера по сборной Франции Поля Погба, пробил низом в противоход Де Хеа — 1:0.
На 59-й минуте "Юнайтед" имел реальную возможность, чтобы восстановить равновесие. Рэшфорд дважды обыграл Кэхилла на пути к воротам, после чего пробил со считанных метров, однако Тибо Куртуа не потерял концентрацию из-за отсутствия работы.
После шанса Рэшфорда "синие" пошли вперед в поисках второго гола, и хотя атаковали с некоторой оглядкой на свои ворота, но создали уйму моментов у ворот Де Хеа.
К окончанию матча "Челси" нанес более двух десятков ударов, но лишь четырежды, помимо гола Канте, пробил в створ. Хозяева не смогли развить свое преимущество, но и не пропустили — "Юнайтед" и вовсе ничего больше не создал.
Гениальная игра Нголо Канте в полузащите стала существенным козырем "Челси" в этом матче. "Синие" очень быстро реализовали численное преимущество и одержали заслуженную победу, которая приближает их к осуществлению мечты о золотом дубле.
"Челси" — "Манчестер Юнайтед" — 1:0 (0:0)
Гол: Канте 51.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэхилл, Мосес (Зума 89), Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Фабрегас 81), Коста (Батшуайи 90), Азар.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Эррера, Погба, Дармиан, Янг (Лингард 81), Мхитарян (Феллайни 37), Рэшфорд.
Предупреждения: Коста — Эррера, Янг.
Удаление: Эррера 35.
14.03.2017 00:40
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Последние комментарии:
Запись в одном из фанатских сообществ "МЮ" в твиттере:
"Не можем дождаться дуэли Эрреры против Канте в понедельник. Все соперники и СМИ считают, что Канте намного лучше. Они будут шокированы."
35-я минута: Эррера получает красную карточку
51-я минута: Канте открывает счёт в матче
Ну да, в общем-то, мы в шоке :D
(ответить)
Во время матча фанаты "Челси" кричали нелицеприятные вещи в адрес Жозе Моуриньо.
В ответ португалец всего лишь показал им три пальца - количество титулов Премьер-Лиги, которые он выиграл для "синих".
А вот что сказал Жозе после игры:
"Болельщики "Челси" могут называть меня, как им угодно. Пока у них не появится менеджер который выиграет 4 титула Премьер-Лиги, я номер один. Иуда - номер один."
Чет Моур прогорел. Забыл как его имя воспевали? А так сам настроил против себя болел своими гнусными вьюхами о Челси, о Конте, своим поведением .
(ответить)
Не напрягаясь
(ответить)
Теперь я понимаю, почему все нейтральные болелы хэйтят моура и его команды.
Блять, а как их не хэйтить? Это ж не футбол, это просто 11 крыс, которые весь матч исподтишка ебешат по ногам
(ответить)
Пачаны это нормально когда постоянно чешется шляпа? , что то стремно аж .
Источник: http://fapl.ru/users/arkan/
(ответить)
Есть инфа что там Конте брякнул на Моу?
(ответить)
А еще кроме крысы моура припекло от кихила. Он все то же лютое дно, что и в прошлом сезоне. Рэшворд один на один обоссал немоща. Бля, просто пятится назад и нихуя не делает...чо за способ защиты? Докатать этот сезон и полюбас покупать норм цз. Он уже никакущий.
(ответить)
Сидеть в обороне весь второй тайм,против "оборонительной команды",проигрывая в счёте,пусть и в меньшенстве - позор.Хотя чего я удивляюсь,это же скамцо.
(ответить)
Поздравляю фанов Сити с выходом в финал.
Пеп, видимо, в первый же сезон без чашки не уйдет.
(ответить)
Фрэнк Лэмпард: «Н'Голо Канте - лучший центральный полузащитник в мире на данный момент».
[BBC]
(ответить)
Мю достойно бился, было самое то. Будь Челси уставшим и обескровленным в гостях - было бы всё наоборот.
(ответить)
ну что тут сказать, дьяволы благоразумно задоджили чашку в пользу путевки в лч, великодушно подарив стакан тир-2 коллективу.
(ответить)
достойный матч от обеих команд.жалко не было носатого,с ним бы было ещё интересней,а эррера конечно муфлон,подвёл скам сильно.всех синих с победой.
(ответить)
По игре ожиданий особых не было, но все-такие если Моуриньо хочет вернуть старый МЮ, о чем он трещит в каждой вьюхе надо черт возьми бороться в каждом матче.
Состав вышел ровно такой чтобы проиграть, но не разгромно - при целом Байи ставить мудака Рохо, ватного Дармиана вместо Блинда и вместо Маты Янга - верх зашквара. Вместо того чтоб поменять Янга на Феллайни поменяли Мхитаряна - явно не для усиления контратак. Ну игра на отбой - это вообще деклассирование.
Удаление Эрреры - по делу - не хер лезть при судье в сомнительные подкаты в 30 метрах от ворот, как не удалили Рохо - загадка. Пенка имхо на усмотрение, но судья явно щадил Рохоса.
Жозе напиздел что он собирается побороться - КА слил. Если после этого не будет места в топ4 или кубка ЛЕ, то имхо надо подумать а стоит ли оставлять Жозе.
Канте конечно, игрок который делает разницу - лучшие потраченные в мировом футболе 30 млн фунтов. Погба по прежнему погбецо.
(ответить)
6 26 49
13.03.2017 23:38 #
andros13
единственный позитив первого тайма - Погба в хвост и гриву е6ет Канте
что и требовалось доказать
Источник: http://fapl.ru/posts/53687/?c=1#c6306766
Под шконарь канава забился, рядом с ггшниками лежит
А насчет судейства, то в первую очередь, Оливер человек, и как любой другой человек, не стал терпеть как хелела с лицом хабиба выепывался
Надеюсь с МС в полуфинале встретимся
Алонсо топарь! Азар монстр, Канте бог
Конте зевс
(ответить)
Азару надоело иметь личную сучку и он решил поделиться с канте.
Теперь они обое имеют скумцо.
Как же от безнадеги горели пердачины скумов, просто милота. Только что и могли пиздить по ногам, пиздить по ногам...
(ответить)
Конечно же нужно было громить эту помойку красную, но Короли Лондона до того благородны, что и с одним голом выперли эту недокоманду.
(ответить)
Канте не плох как футболист конечно, но какой же он урод по внешности.
Такого гоблина если специально по Африке турне устроить - не найдёшь еще одного.
Просто ни одного плюса.Рожа, череп, зубы - просто как с кунсткамеры.
Повезло ему конечно, что стал футболистом.Так бы ему таким гоблином сложно было по жизни идти.
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отличный жребий
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ага, а я думал Манчестер Юнайтед разнесёт эту хунту минимум в три гола.
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