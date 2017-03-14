Канте вывел "Челси" в полуфинал Кубка Англии

Нголо Канте Гол Нголо Канте решил судьбу противостояния "Челси" и "Манчестер Юнайтед" на четвертьфинальной стадии Кубка Англии в пользу хозяев "Стэмфорд Бридж" — 1:0.

Главный тренер "синих" Антонио Конте предпочел не рисковать, ограничившись парой перестановок после победы 1:2 над "Вест Хэмом": Неманья Матич и Виллиан вместо Цеска Фабрегаса и Педро.

Нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд оправился после болезни и вышел на острие атак, заменив дисквалифицированного Златана Ибрагимовича. Также по сравнению с матчем против "Ростова" в команду вернулись Давид Де Хеа, Маттео Дармиан и Антонио Валенсия.

Первые 15 минут матча прошли относительно спокойно, а затем хозяева разразились двумя убойными моментами. Сперва Эден Азар совершил рывок из центрального круга, вошел в штрафную по правому краю и пробил в дальний угол ворот — Давид Де Хеа мяч вытащил. Был назначен угловой, после розыгрыша которого Гари Кэхилл нанес удар с нескольких метров — голкипер "Юнайтед" вновь выручил свою команду.

Затем темп вновь упал, а на 35-й минуте в игру вмешался рефери Майкл Оливер, показав вторую желтую карточку полузащитнику гостей Андеру Эррере. Тут же Жозе Моуриньо убрал с поля Генриха Мхитаряна и выпустил Маруана Феллайни.

После удаления Эрреры эмоции заметно накалились. Оливеру пришлось успокаивать не только игроков, но и Конте с Моуриньо, которые едва не полезли в драку друг с другом на бровке. Что касается непосредственно игры, то в концовке тайма она оказалась лишена опасных моментов.

Во втором тайме "Челси" сразу же пошел вперед большими силами, заперев "дьяволов" на их половине поля. И уже на 51-й минуте счет был открыт. Нголо Канте получил мяч на подступах к штрафной площади и, не встретив сопротивления со стороны своего партнера по сборной Франции Поля Погба, пробил низом в противоход Де Хеа — 1:0.

На 59-й минуте "Юнайтед" имел реальную возможность, чтобы восстановить равновесие. Рэшфорд дважды обыграл Кэхилла на пути к воротам, после чего пробил со считанных метров, однако Тибо Куртуа не потерял концентрацию из-за отсутствия работы.

После шанса Рэшфорда "синие" пошли вперед в поисках второго гола, и хотя атаковали с некоторой оглядкой на свои ворота, но создали уйму моментов у ворот Де Хеа.

К окончанию матча "Челси" нанес более двух десятков ударов, но лишь четырежды, помимо гола Канте, пробил в створ. Хозяева не смогли развить свое преимущество, но и не пропустили — "Юнайтед" и вовсе ничего больше не создал.

Гениальная игра Нголо Канте в полузащите стала существенным козырем "Челси" в этом матче. "Синие" очень быстро реализовали численное преимущество и одержали заслуженную победу, которая приближает их к осуществлению мечты о золотом дубле.

"Челси" — "Манчестер Юнайтед" — 1:0 (0:0)

Гол: Канте 51.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэхилл, Мосес (Зума 89), Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Фабрегас 81), Коста (Батшуайи 90), Азар.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Эррера, Погба, Дармиан, Янг (Лингард 81), Мхитарян (Феллайни 37), Рэшфорд.

Предупреждения: Коста — Эррера, Янг.

Удаление: Эррера 35.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2017 00:40

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 14.03.2017 01:29 # thegodfather
    Запись в одном из фанатских сообществ "МЮ" в твиттере:

    "Не можем дождаться дуэли Эрреры против Канте в понедельник. Все соперники и СМИ считают, что Канте намного лучше. Они будут шокированы."

    35-я минута: Эррера получает красную карточку

    51-я минута: Канте открывает счёт в матче

    Ну да, в общем-то, мы в шоке :D

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  2. thegodfather 14.03.2017 01:26 # thegodfather
    Во время матча фанаты "Челси" кричали нелицеприятные вещи в адрес Жозе Моуриньо.

    В ответ португалец всего лишь показал им три пальца - количество титулов Премьер-Лиги, которые он выиграл для "синих".

    А вот что сказал Жозе после игры:

    "Болельщики "Челси" могут называть меня, как им угодно. Пока у них не появится менеджер который выиграет 4 титула Премьер-Лиги, я номер один. Иуда - номер один."


    Чет Моур прогорел. Забыл как его имя воспевали? А так сам настроил против себя болел своими гнусными вьюхами о Челси, о Конте, своим поведением .

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  3. chelsea1983 14.03.2017 01:18 # chelsea1983
    Не напрягаясь

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  4. thegodfather 14.03.2017 01:17 # thegodfather
    Теперь я понимаю, почему все нейтральные болелы хэйтят моура и его команды.
    Блять, а как их не хэйтить? Это ж не футбол, это просто 11 крыс, которые весь матч исподтишка ебешат по ногам

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  5. arkan 14.03.2017 01:15 # arkan
    Пачаны это нормально когда постоянно чешется шляпа? , что то стремно аж .

    Источник: http://fapl.ru/users/arkan/

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  6. conertop 14.03.2017 01:13 # conertop
    Есть инфа что там Конте брякнул на Моу?

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  7. thegodfather 14.03.2017 01:12 # thegodfather
    А еще кроме крысы моура припекло от кихила. Он все то же лютое дно, что и в прошлом сезоне. Рэшворд один на один обоссал немоща. Бля, просто пятится назад и нихуя не делает...чо за способ защиты? Докатать этот сезон и полюбас покупать норм цз. Он уже никакущий.

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  8. reeker 14.03.2017 01:10 # reeker
    Сидеть в обороне весь второй тайм,против "оборонительной команды",проигрывая в счёте,пусть и в меньшенстве - позор.Хотя чего я удивляюсь,это же скамцо.

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  9. budun 14.03.2017 01:09 # budun
    Поздравляю фанов Сити с выходом в финал.
    Пеп, видимо, в первый же сезон без чашки не уйдет.

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  10. thegodfather 14.03.2017 01:08 # thegodfather
    Фрэнк Лэмпард: «Н'Голо Канте - лучший центральный полузащитник в мире на данный момент».

    [BBC]

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  11. gidro-met 14.03.2017 01:08 # gidro-met
    Мю достойно бился, было самое то. Будь Челси уставшим и обескровленным в гостях - было бы всё наоборот.

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  12. cold-siemens 14.03.2017 01:07 # cold-siemens
    ну что тут сказать, дьяволы благоразумно задоджили чашку в пользу путевки в лч, великодушно подарив стакан тир-2 коллективу.

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  13. lodi 14.03.2017 01:05 # lodi
    достойный матч от обеих команд.жалко не было носатого,с ним бы было ещё интересней,а эррера конечно муфлон,подвёл скам сильно.всех синих с победой.

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  14. imf-tau 14.03.2017 00:57 # imf-tau
    По игре ожиданий особых не было, но все-такие если Моуриньо хочет вернуть старый МЮ, о чем он трещит в каждой вьюхе надо черт возьми бороться в каждом матче.

    Состав вышел ровно такой чтобы проиграть, но не разгромно - при целом Байи ставить мудака Рохо, ватного Дармиана вместо Блинда и вместо Маты Янга - верх зашквара. Вместо того чтоб поменять Янга на Феллайни поменяли Мхитаряна - явно не для усиления контратак. Ну игра на отбой - это вообще деклассирование.

    Удаление Эрреры - по делу - не хер лезть при судье в сомнительные подкаты в 30 метрах от ворот, как не удалили Рохо - загадка. Пенка имхо на усмотрение, но судья явно щадил Рохоса.

    Жозе напиздел что он собирается побороться - КА слил. Если после этого не будет места в топ4 или кубка ЛЕ, то имхо надо подумать а стоит ли оставлять Жозе.

    Канте конечно, игрок который делает разницу - лучшие потраченные в мировом футболе 30 млн фунтов. Погба по прежнему погбецо.

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  15. selta 14.03.2017 00:56 # selta
    6 26 49

    13.03.2017 23:38 #
    andros13

    единственный позитив первого тайма - Погба в хвост и гриву е6ет Канте
    что и требовалось доказать

    Источник: http://fapl.ru/posts/53687/?c=1#c6306766
    Под шконарь канава забился, рядом с ггшниками лежит
    А насчет судейства, то в первую очередь, Оливер человек, и как любой другой человек, не стал терпеть как хелела с лицом хабиба выепывался
    Надеюсь с МС в полуфинале встретимся
    Алонсо топарь! Азар монстр, Канте бог
    Конте зевс

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  16. thegodfather 14.03.2017 00:56 # thegodfather
    Азару надоело иметь личную сучку и он решил поделиться с канте.
    Теперь они обое имеют скумцо.


    Как же от безнадеги горели пердачины скумов, просто милота. Только что и могли пиздить по ногам, пиздить по ногам...

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  17. chebrec 14.03.2017 00:55 # chebrec
    Конечно же нужно было громить эту помойку красную, но Короли Лондона до того благородны, что и с одним голом выперли эту недокоманду.

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  18. jesus33 14.03.2017 00:55 # jesus33
    Канте не плох как футболист конечно, но какой же он урод по внешности.
    Такого гоблина если специально по Африке турне устроить - не найдёшь еще одного.
    Просто ни одного плюса.Рожа, череп, зубы - просто как с кунсткамеры.
    Повезло ему конечно, что стал футболистом.Так бы ему таким гоблином сложно было по жизни идти.

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  19. asrman87 14.03.2017 00:55 # asrman87
    отличный жребий

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  20. mancunia-planet 14.03.2017 00:54 # mancunia-planet
    ага, а я думал Манчестер Юнайтед разнесёт эту хунту минимум в три гола.

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