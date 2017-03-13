Невилл: "У "Ливерпуля" отличные шансы финишировать в топ-4"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что у "Ливерпуля" "отличные шансы" завершить этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

Учитывая те проблемы, с которыми подопечные Юргена Клоппа столкнулись после Нового года, многим "Ливерпуль" виделся и до сих пор видится аутсайдером в борьбе шести команд за четыре путевки в Лигу Чемпионов.



Однако после волевой победы 2:1 над "Бернли" в воскресенье "красные" укрепились на четвертой позиции, и Невилл ожидает, что они не опустятся ниже к финишу.



"Будут два больших клуба и два больших тренера, которые останутся за пределами топ-4. Если бы в данный момент времени у всех команд было одинаковое количество оставшихся матчей, то вы бы сказали, что "Ливерпуль" может оказаться в беде".



"В некотором смысле они могут быть слабейшей командой из шести, но их преимущество в том, что у них хорошее расписание на концовку сезона. Однако ситуация очень шаткая и может меняться каждую неделю".



"У них нет плана Б в том плане, что они не умеют контролировать игру иным образом. Когда соперники не позволяют им использовать свою энергию для прессинга, они гораздо менее эффективны. У них отличные шансы попасть в топ-4, но они должны преодолеть эту проблему со своим стилем", — сообщил Невилл Sky Sports.