Уилшир: "Не думаю о следующем сезоне"

Джек Уилшир Полузащитник "Борнмута" Джек Уилшир признался, что по-прежнему не знает, где проведет следующий сезон.

До истечения своей аренды из "Арсенала" Уилширу остается сыграть 10 матчей за "вишенок". А затем Джеку нужно будет принять решение относительно своего будущего.

Осложняет ситуацию тот факт, что у 25-летнего игрока сборной Англии остается всего один полный год по контракту с "канонирами". Однако пока Уилшир не хочет об этом думать.

"Я не думаю об этом. У меня остается год по контракту с "Арсеналом". Когда сезон закончится, я сяду и подумаю насчет этого. Но в данный момент моя главная забота — помочь "Борнмуту" остаться в этой лиге".

"Что бы ни случилось — останусь ли я здесь, не останусь, вернусь ли в "Арсенал" — ты совсем не хочешь запятнать свое имя вылетом. Ты не хочешь быть игроком команды, которая вылетела, и в данный момент мы стремимся улучшить положение "Борнмута".

"В конце сезона я подумаю о своем будущем", — цитирует Уилшира Daily Mail.


Метки Арсенал, Борнмут, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2017 21:00

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  1. ian 13.03.2017 21:48 # ian
    С Арсеналом до могилы...помним.

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  2. jesus33 13.03.2017 21:29 # jesus33
    Ну игрок средненький, хотя ему давали большие авансы.
    Лэмпард номер 2.

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