Уилшир: "Не думаю о следующем сезоне"

Полузащитник "Борнмута" Джек Уилшир признался, что по-прежнему не знает, где проведет следующий сезон.

До истечения своей аренды из "Арсенала" Уилширу остается сыграть 10 матчей за "вишенок". А затем Джеку нужно будет принять решение относительно своего будущего.



Осложняет ситуацию тот факт, что у 25-летнего игрока сборной Англии остается всего один полный год по контракту с "канонирами". Однако пока Уилшир не хочет об этом думать.



"Я не думаю об этом. У меня остается год по контракту с "Арсеналом". Когда сезон закончится, я сяду и подумаю насчет этого. Но в данный момент моя главная забота — помочь "Борнмуту" остаться в этой лиге".



"Что бы ни случилось — останусь ли я здесь, не останусь, вернусь ли в "Арсенал" — ты совсем не хочешь запятнать свое имя вылетом. Ты не хочешь быть игроком команды, которая вылетела, и в данный момент мы стремимся улучшить положение "Борнмута".



"В конце сезона я подумаю о своем будущем", — цитирует Уилшира Daily Mail.