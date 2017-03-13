Венгер: "Людям промывают мозги"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер пожаловался, что в современном мире пресса и эксперты "промывают мозги" фанатам.

В последнее время сам Венгер находится под жесточайшим давлением — фанаты открыто призывают 67-летнего француза покинуть свой пост. Перед субботним матчем Кубка Англии против "Линкольна" несколько сотен болельщиков вышли на протестное шествие за увольнение Арсена.



Однако Венгер не считает критику в свой адрес и адрес своих игроков объективной. По мнению Арсена, фанаты заблуждаются, оказываясь под влиянием медиа.



"Сейчас невозможно жить в изолированном мире. Будучи футболистом, даже если ты не читаешь газет, люди будут тебе говорить, что думают. Ты не можешь жить в мире, где на тебя ничто не способно повлиять".



"Например, я повторно посмотрел заключительные 20 минут матча ПСЖ против "Барсы". Интересно наблюдать все эти выводы, которые делают после этого матча".



"За 10 минут до окончания матча люди говорили, что ПСЖ играет абсолютно выдающимся образом. Спустя 10 минут эти же люди говорят, что ПСЖ был абсолютно ужасен. Людям промывают мозги, выдавая некоторые вещи за правильные".



"Отстранитесь от этой накаленной атмосферы и посмотрите на вещи объективно. Иногда вы обнаружите правоту в словах людей. Иногда — нет. Я провел около 2,000 матчей — я тоже кое-что знаю об этой игре", — цитирует Венгера Daily Mirror.