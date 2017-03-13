Моуриньо: "Лига Европы для нас важнее, чем Кубок Англии"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что выиграть Лигу Европы он хочет сильнее, чем Кубок Англии.

На протяжении своей карьеры португальский тренер никогда не скрывал пренебрежения ко второму по значимости европейскому клубному турниру. Однако сейчас кажется, что только Лига Европы может открыть для "красных дьяволов", с ноября занимающих шестую позицию в Премьер-Лиге, дорогу в Лигу Чемпионов.

Поэтому ответный матч против "Ростова" в четверг вечером имеет особенное значение для "Юнайтед", однако сперва подопечным Моуриньо предстоит сыграть с "Челси" в рамках Кубка Англии. В преддверии возвращения к своей бывшей команде Жозе рассказал, как расставлены его приоритеты.

"Для меня это просто матч, который случается в неподходящий момент для нас. Это так, потому что Лига Европы — это соревнование, которое может обеспечить нам путевку в Лигу Чемпионов, а Кубок Англии — не может. Поэтому Лига Европы важнее для нас, чем Кубок Англии", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.


Метки Кубок Англии, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2017 19:00

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  1. manutd-20champ 13.03.2017 20:26 # manutd-20champ
    та все буде добре

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  2. fc-man-un-1878 13.03.2017 19:44 # fc-man-un-1878
    пздц просто

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  3. sharan 13.03.2017 19:25 # sharan
    Жозе готовится всосать

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  4. jesus33 13.03.2017 19:23 # jesus33
    Так рассуждают только тренеры середняков.
    Но Жозе, ты уже давно не в chelsea.

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  5. billy-milligan 13.03.2017 19:23 # billy-milligan
    понимает что в лч зону попасть будет сложно, но выиграть лч точно не судьба

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  6. ruslan19930611 13.03.2017 19:07 # ruslan19930611
    Первая отмазка

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