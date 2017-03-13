Конте отрицает обвинения в осторожном стиле игры

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте отрицает претензии своих коллег, называющих стиль игры его команды слишком оборонительным.

На прошлой неделе рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо с иронией отметил, что стиль игры Конте встречаtт поддержку у местной прессы, хотя в свое время журналисты костерили его за оборонительную модель.

По словам Антонио, он никогда не учил свою команду искусству контратаковать. В первую очередь итальянец работает над позиционным нападением, что жизненно важно для лидера Премьер-Лиги.

"Я должен внести ясность. Ни здесь, ни ранее в своей карьере я никогда не работал над контратаками. Подготовиться к ним невозможно. Контратаки можно провести только в том случае, если у тебя играют быстрые игроки вроде Виллиана и Педро".

"Для меня важно работать над другими аспектами: над ситуациями, когда мы владеем мячом на половине поля соперника, или rjulf защищаемся у своих ворот. Очень сложно натренировать контратаки", - цитирует Конте The Guardian.



Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 13.03.2017 18:00

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  1. stillinger 13.03.2017 18:48 # stillinger
    Да в принципе поебать, всё равно поиграет сегодня.

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  2. sausage 13.03.2017 18:27 # sausage
    Подорвался-таки на Маура.

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  3. f-z-l 13.03.2017 18:21 # f-z-l
    rjulf)

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  4. mancunia-planet 13.03.2017 18:10 # mancunia-planet
    или rjulf защищаемся у своих ворот

    понятно

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  5. manutd-20champ 13.03.2017 18:10 # manutd-20champ
    значит сегодня побегут вперед

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  6. jesus33 13.03.2017 18:03 # jesus33
    Врёт и не краснеет.
    90% голов забито с контр-атак.И это факт.

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