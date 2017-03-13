Конте отрицает обвинения в осторожном стиле игры

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отрицает претензии своих коллег, называющих стиль игры его команды слишком оборонительным.

На прошлой неделе рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо с иронией отметил, что стиль игры Конте встречаtт поддержку у местной прессы, хотя в свое время журналисты костерили его за оборонительную модель.



По словам Антонио, он никогда не учил свою команду искусству контратаковать. В первую очередь итальянец работает над позиционным нападением, что жизненно важно для лидера Премьер-Лиги.



"Я должен внести ясность. Ни здесь, ни ранее в своей карьере я никогда не работал над контратаками. Подготовиться к ним невозможно. Контратаки можно провести только в том случае, если у тебя играют быстрые игроки вроде Виллиана и Педро".



"Для меня важно работать над другими аспектами: над ситуациями, когда мы владеем мячом на половине поля соперника, или rjulf защищаемся у своих ворот. Очень сложно натренировать контратаки", - цитирует Конте The Guardian.