Конте отрицает обвинения в осторожном стиле игры
Главный тренер "Челси" Антонио Конте отрицает претензии своих коллег, называющих стиль игры его команды слишком оборонительным.
На прошлой неделе рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо с иронией отметил, что стиль игры Конте встречаtт поддержку у местной прессы, хотя в свое время журналисты костерили его за оборонительную модель.
По словам Антонио, он никогда не учил свою команду искусству контратаковать. В первую очередь итальянец работает над позиционным нападением, что жизненно важно для лидера Премьер-Лиги.
"Я должен внести ясность. Ни здесь, ни ранее в своей карьере я никогда не работал над контратаками. Подготовиться к ним невозможно. Контратаки можно провести только в том случае, если у тебя играют быстрые игроки вроде Виллиана и Педро".
"Для меня важно работать над другими аспектами: над ситуациями, когда мы владеем мячом на половине поля соперника, или rjulf защищаемся у своих ворот. Очень сложно натренировать контратаки", - цитирует Конте The Guardian.
13.03.2017 18:00
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Последние комментарии:
Да в принципе поебать, всё равно поиграет сегодня.
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Подорвался-таки на Маура.
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rjulf)
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или rjulf защищаемся у своих ворот
понятно
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значит сегодня побегут вперед
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Врёт и не краснеет.
90% голов забито с контр-атак.И это факт.
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