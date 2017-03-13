"Челси" — "Манчестер Юнайтед". Накануне

Встреча "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Кубка Англии может стать единственным матчем на этой стадии соревнований, где будет интрига, так как в трех других противостояниях ее не было и в помине. Расклад сил не в пользу новой команды Жозе Моуриньо, но не в его привычках сдаваться без боя.

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне уже встречались, и закончилось тогда все очень плачевно для "красных дьяволов" — они были биты со счетом 4:0 совершенно без шансов, с голом Педро уже на первой минуте. С тех пор многое изменилось, и "Манчестер" в целом стал сильнее и солиднее, но и "Челси" только прибавил, уверенно идя прямым курсом к чемпионскому званию.



Главная проблема "Манчестера" в том, что этот матч будет для команды Моуриньо 46-м в сезоне, в то время как для противника — всего лишь 34-м. Что ни говорите, но разница в нагрузке существенная, а тут еще и кадровый кризис накрыл линию атаки МЮ. А кроме того — в четверг пришлось играть в далеком Ростове-на-Дону на тяжелом поле и как минимум один день посвятить не подготовке к игре с "Челси", а отдыху после непростого перелета.



Желание Жозе Моуриньо побороться за все трофеи, к которым он может дотянуться на новом месте работы, похвально. Именно таким клубом он себе и представлял "Юнайтед", когда стремился поработать на "Олд Траффорд". И одним кубком португалец уже успел здесь разжиться (даже двумя, но Суперкубок — это немного не то и не совсем его), но это достаточно сложное испытание, в особенности, когда на пути попадается соперник, сосредоточенный на двух турнирах и находящийся в отличной форме.



Слова



Антонио Конте о словах Моуриньо, что "в этом сезоне контратаки стали искусством": "Я должен вам сказать одну вещь. Не только здесь, но и в других клубах я никогда не тренировал контратаки. Никогда не готовился к игре на контратаках. Никогда! Я думаю, что контратака это вариант, когда у вас есть быстрые игроки. Таким образом, Диего Коста — это тип игрока для контратак, как и Виллиан с Педро".



"Это нормально, если у них есть пространство, они знают что делать. Для меня очень важно обучать команду другим аспектам — когда у нас мяч, мы должны все время оставаться на половине поля противника как можно дольше. Этому трудно обучить, но это мой приоритет, а вовсе не контратаки".



О подготовке к игре: "Есть четыре дня, чтобы восстановиться, и эта игра важна и для нас, и для них. Мы могли бы играть в субботу или воскресенье, но мы играем в понедельник — FA проявила большое уважение к "Манчестер Юнайтед", дав нам сыграть в последний день, доступный для Кубка Англии".



Моуриньо: "Мы не можем приехать на "Стэмфорд Бридж" с командой Ники Батта (команда U-23) — "Манчестер Юнайтед" слишком большой клуб, он не может позволить себе такого, тем более являясь действующим обладателем трофея. Это не вина "Челси", что мы вынуждены играть в понедельник после сложного выезда в четверг, но мы должны использовать ротацию, с одной стороны, а с другой — не можем играть резервистами".



Интересные факты



— это 12-й раз, когда команды встречаются в рамках Кубка Англии, в 11 предыдущих матчах восемь раз дальше проходили "Манчестер Юнайтед" и трижды — "Челси";

— в этом столетии "Челси" выиграл оба матча с МЮ в рамках Кубка Англии — 1:0 в финале КА-2007 и 1:0 в переигровке 6-го раунда на "Стэмфорд Бридж" в 2013 году;

— "Челси" непобедим в 11 последних матчах во всех турнирах с МЮ — шесть побед, пять ничьих, пропустив всего три гола в девяти последних матчах;

- "красные дьяволы" выиграли только в двух из 19 последних матчей во всех турнирах на "Стэмфорд Бридж" — две победы, шесть ничьих, 11 поражений;

— последний раз "Челси" выбивал действующего обладателя трофея в Кубке Англии в 1966 году — "Ливерпуль" в 3-м раунде;

— "синие" выиграли 15 из 16 домашних матчей под руководством Антонио Конте, в том числе — 12 последних;

— единственное домашнее поражение "Челси" в этом сезоне — от "Ливерпуля", 16 сентября;

— "Челси" выиграл девять из 10 последних матчей Кубка Англии на своем поле, за исключением игры с "Брэдфорд Сити" в 2015 году;

— "Челси" выходит в четвертьфинал Кубка Англии в XXI веке 12 раз — больше, чем кто-либо;

— Педро забивал в каждом матче этого сезона в Кубке Англии, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами;

- последний раз "Юнайтед" проигрывали в Кубке Англии за пределами "Олд Траффорд" как раз на "Стэмфорд Бридж" — в 2013 году;

— Жозе Моуриньо никогда не проигрывал в 1/4 Кубка Англии;

— для "Юнайтед" это будет 46-я официальная игра в сезоне, а вот для "Челси" — только 34-я;

— Маркус Рэшфорд забил четыре гола в шести матчах Кубка Англии в составе МЮ.



Кадровая ситуация



У "Манчестер Юнайтед" большие проблемы в нападении — Златан Ибрагимович начинает отбывать дисквалификацию за удар локтем Тайрона Мингса. Моуриньо планировал использовать впереди Рэшфорда или Руни, но Маркус заболел и его участие в игре под вопросом, а Уэйн травмировался на тренировке в воскресенье после столкновения с Филом Джонсом. Должен пропустить игру и Антони Мартиаль, у которого также возникли проблемы со здоровьем.



А вот у Антонио Конте здоровы все, и он может разве что чуть разгрузить команду и дать шанс ряду игроков, не получающих полноценной практики — в первую очередь Джону Терри.



Тактика



Первый и главный вопрос этого матча — как Моуриньо будет решать возникшие кадровые проблемы, когда не могут сыграть сразу четыре игрока, которых он мог бы использовать на острие атаки. Напрашивается вариант, при котором номинальным форвардом будет Генрих Мхитарян, а на его позицию выйдет Хуан Мата.



Для "Манчестера", привыкшего к тому, что на острие атаки находится Златан Ибрагимович, это будет сложное испытание еще и потому, что у команды заметна зависимость от игровой формы Златана, а тут — придется провести три матча без него. Не исключено, что проблемы со здоровьем у кого-то из тройки травмированных форвардом окажутся переоцененными, но Мхитарян способен выполнить работу нападающего, а кроме того — возможен вариант, при котором "Юнайтед" вообще сыграет без форварда.



В полузащите, в случае, если Мхитарян все же займет место в нападении, возникнет тройка Мата — Погба — Лингард, а в центре поля, судя по тому, что в Ростове Моуриньо использовал Феллайни, он сделает ставку на Андера Эрреру и ветерана Майкла Кэррика. В линии обороны особых проблем нет, и там возможны варианты, близкие к оптимальным.



У "Челси" никаких кадровых проблем нет, но Конте может дать шанс Джону Терри, который играет в этом сезоне очень редко как для капитана команды. Чисто из уважения к ветерану и лидеру клуба он может использовать его в Кубке Англии, как часто делают в случае с вратарями.



Ориентировочные составы



"Челси": Куртуа — Аспиликуэта, Терри, Кэхилл — Мосес, Канте, Фабрегас, Алонсо — Педро, Коста, Азар



МЮ: Де Хеа — Валенсия, Смоллинг, Байи, Дармиан — Кэррик, Эррера — Мата, Погба, Лингард — Мхитарян



Прогноз



"Челси" — фаворит по всем статьям. Если бы у "Юнайтед" была возможность сыграть в оптимальном составе, тут могли бы быть вопросы, но сейчас совершенно точно, что команда Моуриньо изберет игру вторым номером и ставку на контратаки и постарается сыграть надежно в обороне. Не стоит забывать, что переигровки тут быть не может, и кого-то по итогам матча победителем объявят — предположим, что это будет "Челси", и справится команда Конте с работой без дополнительного времени.



