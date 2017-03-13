Конте хочет повторить успехи Моуриньо в "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что хочет стать легендой для лондонского клуба, повторив достижения бывшего наставника "синих" Жозе Моуриньо.

За два периода работы в "Челси" португалец успел выиграть три чемпионских титула Премьер-Лиги, трижды становился победителем Кубка Лиги и однажды поднимал над головой Кубок Лиги и Суперкубок Англии.



Сегодня вечером Жозе возвращается на "Стэмфорд Бридж", чтобы сыграть со своим "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Перед этим событием Конте признал, что хочет повторить достижения коллеги.



"Я надеюсь, что смогу повторить успехи Жозе. Его история работы с "Челси" заслуживает всяческого уважения, он по-прежнему остается в сердцах многих болельщиков "Челси".



"Жозе Моуриньо написал прекрасную часть истории "Челси", многое выиграв с этой командой. Он проделал отличную работу здесь, поэтому не забывайте об этом".



"Я очень уважаю его, потому что он прирожденный победитель. Мне нравится его менталитет, менталитет победителя. Без сомнений, он один из лучших тренеров в мире", - цитирует Конте Goal.