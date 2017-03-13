Конте хочет повторить успехи Моуриньо в "Челси"

Антонио Конте и Жозе Моуриньо Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что хочет стать легендой для лондонского клуба, повторив достижения бывшего наставника "синих" Жозе Моуриньо.

За два периода работы в "Челси" португалец успел выиграть три чемпионских титула Премьер-Лиги, трижды становился победителем Кубка Лиги и однажды поднимал над головой Кубок Лиги и Суперкубок Англии.

Сегодня вечером Жозе возвращается на "Стэмфорд Бридж", чтобы сыграть со своим "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Перед этим событием Конте признал, что хочет повторить достижения коллеги.

"Я надеюсь, что смогу повторить успехи Жозе. Его история работы с "Челси" заслуживает всяческого уважения, он по-прежнему остается в сердцах многих болельщиков "Челси".

"Жозе Моуриньо написал прекрасную часть истории "Челси", многое выиграв с этой командой. Он проделал отличную работу здесь, поэтому не забывайте об этом".

"Я очень уважаю его, потому что он прирожденный победитель. Мне нравится его менталитет, менталитет победителя. Без сомнений, он один из лучших тренеров в мире", - цитирует Конте Goal.



Метки Конте, Моуриньо, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 13.03.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. jokerz 13.03.2017 16:51 # jokerz
    чет этот парик ваще прогнал

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  2. cahill-terry1967 13.03.2017 16:46 # cahill-terry1967
    кубок Англии

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  3. chev11 13.03.2017 16:39 # chev11
    Какой смысл? Как только уйдёт неблагодарные пенсы же его с говном смешают, какие бы там титулы он не выиграл.

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  4. manutd-20champ 13.03.2017 16:34 # manutd-20champ
    кароче, Маур батя. даже макарона это признала

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  5. white-power 13.03.2017 16:26 # white-power
    пенсам лч не видать,кароч

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  6. knvlay 13.03.2017 16:11 # knvlay
    За два периода работы в "Челси" португалец успел выиграть три чемпионских титула Премьер-Лиги, трижды становился победителем Кубка Лиги и однажды поднимал над головой Кубок Лиги и Суперкубок Англии.

    сука, я уже не помню, когда на фапле была новость без ошибок

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  7. jesus33 13.03.2017 16:08 # jesus33
    chelsea клуб наемников, так что после первого же провального месяца, Конте будет уволен, и на его место придёт очередной наёмник.

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