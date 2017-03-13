Гвардиола: "Туре может играть за любой клуб мира"

Пеп Гвардиола и Яя Туре Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что полузащитник Яя Туре сможет принести пользу абсолютно любому клубу в случае ухода с "Этихад".

Как известно, действующий контракт 33-летнего Туре с "горожанами" истекает уже грядущим летом. По ходу сезона ивуарийцу удалось завоевать доверие Гвардиолы, однако переговоры о продлении сотрудничества даже не начинались.

Пеп настаивает, что решение о будущем Яя на "Этихад" будет принято только в мае. По словам Гвардиолы, Туре может играть за любой клуб мира – принести пользу он сможет абсолютно везде.

"Он способен выступать за большие клубы и вообще может играть там, где пожелает. Яя обладает большим характером, приносит много пользы и помогает мне играть в качественный футбол".

"Он останется в футболе до тех пор, пока не решит, что с него хватит. Все потому, что он любит футбол. Прямо сейчас нам нужно сделать упор на остатке сезона, а со всем остальным мы разберемся уже по его окончании", - цитирует Гвардиолу Daily Mirror.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Туре

Автор foxmcfc   

Дата 13.03.2017 15:00

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  1. stefh 13.03.2017 15:13 # stefh
    главное, не забывать дарить торт на др этому капризному чернозему

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  2. jesus33 13.03.2017 15:10 # jesus33
    Великий игрок безусловно.
    Лучший полузащитник АПЛ последних 10 лет, всякие Лэмпарды с ним и рядом не стоят.

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