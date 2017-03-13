Гвардиола: "Туре может играть за любой клуб мира"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что полузащитник Яя Туре сможет принести пользу абсолютно любому клубу в случае ухода с "Этихад".

Как известно, действующий контракт 33-летнего Туре с "горожанами" истекает уже грядущим летом. По ходу сезона ивуарийцу удалось завоевать доверие Гвардиолы, однако переговоры о продлении сотрудничества даже не начинались.



Пеп настаивает, что решение о будущем Яя на "Этихад" будет принято только в мае. По словам Гвардиолы, Туре может играть за любой клуб мира – принести пользу он сможет абсолютно везде.



"Он способен выступать за большие клубы и вообще может играть там, где пожелает. Яя обладает большим характером, приносит много пользы и помогает мне играть в качественный футбол".



"Он останется в футболе до тех пор, пока не решит, что с него хватит. Все потому, что он любит футбол. Прямо сейчас нам нужно сделать упор на остатке сезона, а со всем остальным мы разберемся уже по его окончании", - цитирует Гвардиолу Daily Mirror.