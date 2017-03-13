Райт: "Кроенке никогда не уволит Венгера"

Легенда "Арсенала" Ян Райт заявил, что хозяин клуба Стэн Кроенке по своей инициативе никогда не откажется от услуг главного тренера Арсена Венгера.

После неудач последних недель будущее Венгера на "Эмирейтс" стало предметом интенсивных спекуляций. Президенту лондонского клуба сэру Чипсу Кесвику даже пришлось сделать официальное заявление по этому поводу, пообещав, что любое решение будет принято "совместно" с самим Арсеном.



Однак Райт не верит ни в какое совместное решение — если Венгер пожелает продлить свой истекающий контракт, то сможет сделать без каких-либо проблем, потому что в данный момент является для Кроенке курицей, несущей золотые яйца.



"У него на столе лежит контракт на три года... И, вероятно, лежит уже очень давно. Арсен всегда отрабатывает один контракт и подписывает новый. Не думаю, что здесь что-либо изменится".



"Когда Кроенке покупал клуб, стоимость одной акции составляла 8,500 фунтов. Теперь акции подорожали до 15 тысяч (на самом деле — до 17,250). Зачем увольнять человека, которые смог удвоить твои деньги?"



"Такое впечатление, что для Кроенке нет ничего важнее денег. Такое впечатление, что ему все равно, выиграет ли "Арсеналу" Лигу Чемпионов, до тех пор, пока они попадают в топ-4".



"Если Арсен Венгер останется и будет тратить деньги на игроков, которые смогут вывести клуб на новый уровень, то для фанатов наступят счастливые времена. Нечто совершенно точно должно измениться", — сообщил Райт в эфире BT Sport.