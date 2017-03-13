Каррагер ожидает продажи Джана из "Ливерпуля"
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что ожидает продажи полузащитника Эмре Джана по окончании сезона.
Действующий контракт 23-летнего Джана с "красными" истекает уже в конце следующего сезона, однако продлевать сотрудничество немец не спешит. По слухам, Эмре выбивает себе прибавку в зарплате, которая сейчас составляет 50 тысяч фунтов в неделю.
Несмотря на то, что накануне Джан отличился победным голом в поединке с "Бернли", Каррагер ожидает продажи немца грядущим летом. Джейми не видит для Эмре важной роли, особенно после возвращения капитана Джордана Хендерсона.
"Большая проблема Джана заключается в том, что он не является универсальным игроком, но уже успел попробовать себя на четырех-пяти позициях. Единственная позиция, на которой он может сыграть, это опорный полузащитник. Но не забывайте, что у Клоппа там действует Джордан Хендерсон".
"Прибавьте к этому ситуацию с контрактом, до истечения которого остается чуть больше года. Собирается ли он вообще его продлевать? Разве нет? В таком случае к новому сезону он вполне может вступить с 12 месяцами до завершения сделки".
"Именно поэтому, на мой взгляд, высока вероятность, что в следующем сезоне Джана не окажется в "Ливерпуле". Я не вижу для него роли, которую он мог бы исполнять в стартовом составе. Позиция опорного полузащитника закреплена за Джорданом Хендерсоном", - цитирует Каррагера Sky Sports.
13.03.2017 13:00
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Игрок уровня chelsea, но никак не ТОП-клуба.
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