Азар хочет завершить сезон с титулом Премьер-Лиги и Кубком Англии

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что к чемпионскому титулу Премьер-Лиги в этом сезоне хочет добавить медаль победителя Кубка Англии.

В данный момент уже практически ни у кого не осталось сомнений насчет чемпионства "синих" — их преимущество над ближайшим преследователем составляет 10 очков. Однако Азар не желает расслабляться и вдобавок надеется преуспеть в Кубке Англии, где в понедельник вечером его команда сразится с "Манчестер Юнайтед" за путевку в полуфинал.

"Это ключевой момент сезона, и если мы хотим стать чемпионами, то должны выкладываться без остатка. Все матчи в остатке сезона будут сложными, потому что каждый захочет обыграть команду с вершины таблицы, и нам нужно быть готовыми к этому. Все соперники будут выкладываться изо всех сил, и нам необходимо показать свою лучшую игру".

"Кубок Англии для всех фанатов имеет особенное значение. Их клубы много раз его выигрывали за последние 10 лет. Я же еще никогда не выигрывал этот кубок с момента перехода в "Челси".

"Кубок Англии — трофей, который мы хотим выиграть. Однако когда ты выступаешь за "Челси", то не особо об этом думаешь, ведь ты хочешь побеждать в каждом матче".

"Моя цель — отдаваться без остатка. Я смогу расслабиться, только если мы выиграем оба трофея", — сообщил Азар Chelsea TV.


Метки Азар, Кубок Англии, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2017 12:00

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  1. mu-fc 13.03.2017 13:13 # mu-fc
    АПЛ заслужили че, но кубок ой как тяжко будет выиграть )

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  2. tulup 13.03.2017 13:11 # tulup
    Опять слабейший чемпион

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  3. jesus33 13.03.2017 12:49 # jesus33
    АПЛ скатилась, если второй год подряд чемпионами становятся откровенно слабые команды.

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  4. sport2k 13.03.2017 12:37 # sport2k
    Ждём от Азара прекрасной игры, уровнем как в прошлом сезоне

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  5. sellman 13.03.2017 12:32 # sellman
    Привет, скотобаза

    Ждем от Азарища проход в стиле матча с ГГ и голясо между ног Де Хеа!

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  6. manutd-20champ 13.03.2017 12:30 # manutd-20champ
    дурень думкой багатие

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  7. meshuggah 13.03.2017 12:17 # meshuggah
    это значит шо скум тобi пiзда

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  8. danny949494 13.03.2017 12:01 # danny949494
    Хотят все. И игроки и болельщики.

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