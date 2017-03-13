Азар хочет завершить сезон с титулом Премьер-Лиги и Кубком Англии

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что к чемпионскому титулу Премьер-Лиги в этом сезоне хочет добавить медаль победителя Кубка Англии.

В данный момент уже практически ни у кого не осталось сомнений насчет чемпионства "синих" — их преимущество над ближайшим преследователем составляет 10 очков. Однако Азар не желает расслабляться и вдобавок надеется преуспеть в Кубке Англии, где в понедельник вечером его команда сразится с "Манчестер Юнайтед" за путевку в полуфинал.



"Это ключевой момент сезона, и если мы хотим стать чемпионами, то должны выкладываться без остатка. Все матчи в остатке сезона будут сложными, потому что каждый захочет обыграть команду с вершины таблицы, и нам нужно быть готовыми к этому. Все соперники будут выкладываться изо всех сил, и нам необходимо показать свою лучшую игру".



"Кубок Англии для всех фанатов имеет особенное значение. Их клубы много раз его выигрывали за последние 10 лет. Я же еще никогда не выигрывал этот кубок с момента перехода в "Челси".



"Кубок Англии — трофей, который мы хотим выиграть. Однако когда ты выступаешь за "Челси", то не особо об этом думаешь, ведь ты хочешь побеждать в каждом матче".



"Моя цель — отдаваться без остатка. Я смогу расслабиться, только если мы выиграем оба трофея", — сообщил Азар Chelsea TV.