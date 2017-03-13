Чех отрицает, что Санчес смеялся на лавке

Голкипер "Арсенала" Петр Чех выступил в защиту своего одноклубника Алексиса Санчеса, который был обвинен в неуважении к клубу после домашнего поражения 1:5 от "Баварии" в Лиге Чемпионов на прошлой неделе.

На прошлой неделе "канониры" завершили выступление в Лиге Чемпионов, по сумме двух матчей уступив "Баварии" со счетом 2:0. Санчес, замененный во втором тайме ответного поединка, был замечен с ехидной улыбкой на лавке в то время, как его партнеры по команде терпели унижение на поле.



Однако Чех, занимавший место по соседству с чилийцем на лавке, настаивает, что речи о каком-либо неуважении со стороны игрока не может и быть — Алексис был расстроен поражением "Арсенала".



"Это печально. Я видел, что он испытывает грусть. Знаете, как это выглядит, когда ты говоришь "забей мы второй гол, и все могло бы пойти иначе", а затем говоришь "уффф". Реальность такова, что ты проигрываешь 1:5, а кто-то пытается это исказить и представить, словно ты смеешься на лавке".



"Я нахожу подобное очень неуважительным по отношению к игроку. Конечно, вы можете взять фотографию и трактовать ее, как пожелаете. К сожалению".



"Но мы, игроки, точно знаем, что он говорил, и мы знаем, что ему было больно, и он был расстроен, как и любой другой. Это неприятно и огорчает", — цитирует Чеха Sky Sports.