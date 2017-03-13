Моуриньо: "Челси" в привилегированной позиции"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что возможность не отвлекаться на еврокубки стала существенным преимуществом "Челси" в чемпионской гонке Премьер-Лиги этого сезона.
Отсутствие "синих" в Лиге Чемпионов или Лиге Европы связано с тем кризисом, который они пережили в прошлом сезоне под руководством Моуриньо, уволенного уже в декабре.
В преддверии выезда к своей бывшей команде в рамках 1/4 финала Кубка Англии Жозе признал, что в этой ситуации нет худа без добра, и "Челси" смог извлечь пользу из менее насыщенного, чем у конкурентов, графика игр.
"Самая сложная вещь состоит в том, чтобы иметь время для работы, и у них есть время для работы. Я слышал, пару дней назад или пару недель назад он (Антонио Конте) сказал, что отсутствие в еврокубках — это не его вина".
"Это моя вина и вина моих игроков, но реальность такова, что они оказались в ситуации, когда у них есть время работать, есть время отдыхать, есть время расслабляться, есть время отвлекаться, есть время путешествовать, есть время устраивать праздники, есть время ездить в Америку и наслаждаться Америкой пару дней".
"У них есть время для всех этих вещей, так что они в привилегированной позиции — в столь же привилегированной, как и "Ливерпуль" пару лет назад, когда они почти выиграли Премьер-Лигу. Однако я не хочу сказать, что они не заслуживают похвалы за свои успехи".
"Они избрали определенный стиль игры, который, как я думаю, очень хорошо подходит для качеств этих игроков. Они много и хорошо обороняются, они контратакуют, и они убивают соперников с помощью контратак, что напоминает мой "Челси".
"Разница состоит в том, что они играют с пятью защитниками, я же играл с четырьмя, но по тем же принципам: очень сильная игра в обороне и убийственные контратаки. Они делают это очень, очень хорошо, и поэтому они легко оформят чемпионство", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
13.03.2017 10:00
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Последние комментарии:
Не хотелось бы увидеть унижение Челси сегодня, но будь как будет
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Сегодня мы увидим другой МЮ в отличие от октября 2016
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чот жозе бомбит походу
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Сложный будет матч и можно забыть про нашу победу 4 : 0, тут другая волна.
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Разгром бывшей задумал, не иначе.
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В следующем году му будет в привилегированном положении.
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Так это оказывается заслуга униженного переводчика, что Челси чемпион. А Конте так рядом стоял. ))
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Ну так то, по делу же. Но, из уст Моура все звучит как троллинг
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Это и ежу понятно
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