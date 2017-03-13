Моуриньо: "Челси" в привилегированной позиции"

Челси Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что возможность не отвлекаться на еврокубки стала существенным преимуществом "Челси" в чемпионской гонке Премьер-Лиги этого сезона.

Отсутствие "синих" в Лиге Чемпионов или Лиге Европы связано с тем кризисом, который они пережили в прошлом сезоне под руководством Моуриньо, уволенного уже в декабре.

В преддверии выезда к своей бывшей команде в рамках 1/4 финала Кубка Англии Жозе признал, что в этой ситуации нет худа без добра, и "Челси" смог извлечь пользу из менее насыщенного, чем у конкурентов, графика игр.

"Самая сложная вещь состоит в том, чтобы иметь время для работы, и у них есть время для работы. Я слышал, пару дней назад или пару недель назад он (Антонио Конте) сказал, что отсутствие в еврокубках — это не его вина".

"Это моя вина и вина моих игроков, но реальность такова, что они оказались в ситуации, когда у них есть время работать, есть время отдыхать, есть время расслабляться, есть время отвлекаться, есть время путешествовать, есть время устраивать праздники, есть время ездить в Америку и наслаждаться Америкой пару дней".

"У них есть время для всех этих вещей, так что они в привилегированной позиции — в столь же привилегированной, как и "Ливерпуль" пару лет назад, когда они почти выиграли Премьер-Лигу. Однако я не хочу сказать, что они не заслуживают похвалы за свои успехи".

"Они избрали определенный стиль игры, который, как я думаю, очень хорошо подходит для качеств этих игроков. Они много и хорошо обороняются, они контратакуют, и они убивают соперников с помощью контратак, что напоминает мой "Челси".

"Разница состоит в том, что они играют с пятью защитниками, я же играл с четырьмя, но по тем же принципам: очень сильная игра в обороне и убийственные контратаки. Они делают это очень, очень хорошо, и поэтому они легко оформят чемпионство", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1508

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fanat-superglora 13.03.2017 11:10 # fanat-superglora
    Не хотелось бы увидеть унижение Челси сегодня, но будь как будет

    (ответить)

  2. kazchelsea 13.03.2017 11:06 # kazchelsea
    Сегодня мы увидим другой МЮ в отличие от октября 2016

    (ответить)

  3. sharan 13.03.2017 10:50 # sharan
    чот жозе бомбит походу

    (ответить)

  4. sexan 13.03.2017 10:43 # sexan
    Сложный будет матч и можно забыть про нашу победу 4 : 0, тут другая волна.

    (ответить)

  5. akadam 13.03.2017 10:31 # akadam
    Разгром бывшей задумал, не иначе.

    (ответить)

  6. nikas 13.03.2017 10:19 # nikas
    В следующем году му будет в привилегированном положении.

    (ответить)

  7. ask 13.03.2017 10:13 # ask
    Так это оказывается заслуга униженного переводчика, что Челси чемпион. А Конте так рядом стоял. ))

    (ответить)

  8. tulup 13.03.2017 10:13 # tulup
    Ну так то, по делу же. Но, из уст Моура все звучит как троллинг

    (ответить)

  9. chelsea-ferrari 13.03.2017 10:12 # chelsea-ferrari
    Это и ежу понятно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: