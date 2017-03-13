Невилл рекомендует "Юнайтед" пожертвовать Кубком Англии

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "дьяволы" могут пожертвовать Кубком Англии ради более высоких шансов на попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

В данный момент подопечные Жозе Моуриньо участвуют в трех турнирах, однако приоритетной целью "дьяволов" остается возвращение в Лигу Чемпионов. По мнению Невилла, Кубок Англии может стать только обузой для МЮ.



"Сейчас все сводится к тому, какие акценты расставит Моуриньо на остаток сезона. Кубок Англии вполне может стать тем турниром, которым они пожертвуют ради попадания в Лигу Чемпионов".



"Очевидно, что "Юнайтед" может добиться этого двумя способами – через Лигу Европы и Премьер-Лигу. В такой ситуации они могут пожертвовать Кубком Англии, иначе лишь усложнят себе календарь", - цитирует Невилла Goal.



Отметим, что спустя всего три дня после четвертьфинала Кубка Англии против "Челси" команде Моуриньо предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова". Жозе уже не раз выражал недовольство столь насыщенным графиком игр и, возможно, прислушается к совету Гари.