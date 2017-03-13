"Ливерпуль" — "Бернли". Лучшие моменты (ВИДЕО)

Гол Эшли Барнса Предлагаем вашему вниманию видеообзор главных моментов матча 28-го тура Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и "Бернли".



"Ливерпуль" — "Бернли" — 2:1 (1:1)
Голы: Вейналдум 45, Джан 61 — Барнс 7
Длительность ролика: 10:38


Метки Бернли, видео, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2017 08:05

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  1. pistolero-lfc 13.03.2017 08:37 # pistolero-lfc
    Надо же. Отдельную новость посвятили великой команде. Михайло ТОП!

    (ответить)

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