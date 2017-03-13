"Ливерпуль" — "Бернли". Лучшие моменты (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзор главных моментов матча 28-го тура Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и "Бернли".
"Ливерпуль" — "Бернли" — 2:1 (1:1)
Голы: Вейналдум 45, Джан 61 — Барнс 7
Длительность ролика: 10:38
13.03.2017 08:05
Просмотров: 215
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Надо же. Отдельную новость посвятили великой команде. Михайло ТОП!
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