Семь вещей, что мы узнали в 28-м туре

Сильно урезанный из-за четвертьфиналов Кубка Англии 28-й тур Премьер-Лиги все же подарил несколько ярких матчей, о которых и пойдет разговор в отчетном материале.





Марк Хьюз достучался до игроков



Менеджер "гончаров" не скрывал того, как сильно его расстраивает форма команды в противостояниях с большими соперниками. Стабильному положению "Стоука" в середине таблицы ничего не грозит, но в очередном провале на фоне топ-оппонента Хьюз вправе видеть причину, по которой коллективу так и не удается сделать следующий шаг, нужный столь амбициозному тренеру. Разгром 0:4 на поле "Тоттенхэма" двумя неделями ранее был в этом плане худшим эпизодом сезона.



Тогда Хьюз говорил о том, что подобное непозволительно, и валлийцу удалось достучаться до игроков. В вынесенном поединке против "Манчестер Сити" мы увидели "Стоук", сконцентрированный на выполнении тактической задачи — нивелировать сильные стороны соперника. Большой угрозы воротам хозяев "гончары" не несли, но и сами позволили команде Хосепа Гвардиолы выполнить только один удар в створ ворот. В вечер, когда ПСЖ и лиссабонская "Бенфика" пропустили на двоих десяток мячей, Марк Хьюз мог получить удовлетворение от игры своей обороны, показавшей обратный пример того, как нужно противостоять атакам топ-уровня.



Основная сила "Манчестер Сити" — в контратаках



Несмотря на то, что "философия" Хосепа Гвардиолы всегда подразумевает высокий процент контроля мяча, наиболее опасным его "Сити" выглядит в контратаках. В этом вопросе "горожане" ничем существенно не отличаются от любой другой сильной команды, класс которой особенно эффективен на пространстве и в быстрых отрывах. Разве что "Сити", как коллектив с ярко выраженной тренерской моделью игры, заставляет обращать на это особое внимание.



Домашняя ничья против "Стоука" это снова подтвердила: манкунианцам бывает гораздо проще вскрывать обороны соперников в выездных матчах. Два очка "Сити" в домашней игре потерял далеко не в первый раз в этом сезоне, в то время как в выездной форме команда Гвардиолы не уступает даже "Челси". Возможно, эта проблема больше раздражает их соседей из "Юнайтед" (они также лидируют по выездным показателям, если считать потерянные баллы), но "Сити" она касается почти в той же степени. Ничего удивительного: на своем поле оппоненты "горожан" действуют смелее и выше, что всегда открывает больше возможностей для мобильной атаки манчестерской команды.



"Борнмут" будет в порядке



Команда Эдди Хау не выигрывала на протяжении нескольких недель, утратив баланс в своей всегда привлекательной манере игры. Теперь "вишенки" позволяли соперникам слишком много: катастрофа в обороне внезапно сделала солидный коллектив претендентом на вылет, но достойная игра в матчах с манчестерскими грандами заставила считать, что "Борнмут" вскоре вернет удачу на свою сторону.



С "Сити" очков "вишенки" не взяли, на поле "Манчестер Юнайтед" — по большому счету, отскочили. Что команда Хау показала в этих играх, так это достаточно веры в свои силы. В отличие от других коллективов в нижней части таблицы, "Борнмут" на протяжении многих лет остается хорошо управляемой командой с высоким уровнем рабочей этики и поддержкой тренера.



С "Вест Хэмом" они одержали свою долгожданную победу, и ее содержание дает понять, почему проблемы "Борнмута" временны, а его положение не под угрозой. Два нереализованных пенальти по ходу первого тайма (с мгновенным голом соперника после первого из них) никак не сказались на настрое коллектива Хау, который к тому же вырвал, казалось, потерянную на последних минутах победу. Хет-трик норвежца Джошуа Кинга также был символом характера (Кинг не реализовал первый пенальти) команды, не перестающей атаковать ворота соперника ни при каких обстоятельствах.



Еврокубки "Вест Бромвичу" не светят



Две недели назад "Вест Бромвич" достиг отметки в 40 очков, которую принято считать спасительной для английского чемпионата. Тони Пьюлис, мастер по задачам такого рода, установил собственный рекорд — никогда прежде такая солидная отметка не покорялась его командам уже после 26-го тура. "Вест Бромвич" в этом сезоне оказался настолько хорош, что о борьбе за выживание речь уже давно и не шла.



О чем начали говорить тихо, так это о возможности пробиться в первую семерку и получить место в Лиге Европы. Перед предыдущим туром это была резонная беседа. "Дрозды" принимали дома (где уверенно обыгрывают почти всех из-за своей спины) "Кристал Пэлас", а седьмой "Эвертон" отправился в гости к "Тоттенхэму". "Ириски" прогнозировано проиграли столичной команде, но вот "Вест Бромвич" возможностью сократить отставание до одного очка не воспользовался, уступив аутсайдерам 0:2. Пьюлис заявил, что в этот день его команда не проснулась, и, наверняка, причиной тому была и условное "празднование" той отметки в 40 очков. "Вест Бромвич" свою настоящую задачу выполнил.



А уже после этой субботы вопрос о попадании в еврокубки можно снимать. "Дрозды" и прежде набирали большую часть очков на своем поле, но теперь в очном противостоянии с "Эвертоном" на "Гудисон Парк" была разбиты без особых шансов. Отставание в семь очков ощутимо, равно как и фактическая разница в классе команд и их исполнителей. Что, с другой стороны, должно лишний раз быть похвалой Пьюлису, на секунду заставившему поверить в призрачный шанс квалификации в Лигу Европы.





"Эвертон" может стать угрозой грандам



В начале декабря казалось, что отношения Рональда Кумана и руководства "Эвертона" складываются хуже ожидаемого, но пара месяцев изменили настроения вокруг клуба. Зимняя покупка Моргана Шнайдерлена усилила коллектив, который к тому моменту уже начал играть в соответствии со своим потенциалом — по крайней мере, атакующим.



В своей нынешней форме "ириски" демонстрируют почти чемпионский футбол, чему способствует не только усиление полузащиты, но и новый виток в развитии главных игроков передней линии — в первую очередь, Ромелу Лукаку. Субботний гол в ворота "Вест Бромвича" позволил бельгийцу достигнуть рекордной для него отметки в 19 голов в чемпионате (за 10 туров до конца!), а также укрепил "ирисок" на седьмой позиции. Не имея давления параллельных турниров, "Эвертон" может оказать его на команды из первой шестерки — по крайней мере, на "Манчестер Юнайтед", планирующий до конца пройти путь в Лиге Европы. Мерсисайдцы проигрывают команде Моуриньо два очка, сыграв на две игры больше, но в такой форме они способы вскоре еще больше сократить отставание — и хотя бы заставить оппонентов понервничать.



Умар Ниассе — хорошее дополнение к "Халлу"



Трансфер сенегальского нападающего в "Эвертон" зимой прошлого года в итоге выступил своего рода агонией режима Роберто Мартинеса, лишившегося своей работы после трех сезонов на "Гудисон Парк". Усиливать коллектив извне Мартинесу почти никак не удавалось: и экс-игрок московского "Локомотива", обошедшийся "ирискам" в 13,5 миллионов фунтов, за год в Ливерпуле провел только пять игр и не забил ни одного мяча. Перед стартом сезона с новым тренером Рональдом Куманом форвард даже не получил номер на футболке.



Вероятно, сенегалец просто оказался не в том месте и не в то время, и его аренда в "Халл" это подтверждает. Марку Силве дополнительный игрок передней линии был нужен, и для молодого португальского тренера он выполняет отличную работу. Ниассе забил в ворота "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Лиги, затем отметился против "Ливерпуля" в чемпионате, а в субботу принес "тиграм" победу в игре с конкурентами из "Суонси". Силва перевернул матч с "лебедями" заменой в перерыве, и во втором тайме два точных удара Ниассе позволили команде одержать очень важную победу. В "Халле", так страдавшему от недостатка форварда, в нем нуждаются куда больше, чем в клубе, сохраняющем права на сенегальца.



"Ливерпуль" все еще далек от своей лучшей формы



Парадоксальная статистика команды Юргена Клоппа в 2017 году. Побеждал "Ливерпуль" на отрезке в почти два с половиной месяца исключительно представителей первой шестерки. В общем, только игры с ними несли болельщикам позитивные эмоции — к победам над "Тоттенхэмом" и "Арсеналом" можно добавить ничейные результаты в играх с "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Понятно, что "Ливерпуль и раньше мог испытывать проблемы в матчах с оппонентами, отдающими им мяч, но теперь они стали просто критическими.



Домашний поединок с "Бернли" — одним из таких коллективов — прервал эту серию. Команда Клоппа, наконец, победила аутсайдера, да еще и взяла верх в волевом стиле, благодаря точному удара Эмре Джана во втором тайме. В то же время качество выступления "красных" не позволяет считать, будто физически "Ливерпуль" способен сейчас демонстрировать то, что ему удавалось в осенней части чемпионата. Не будем забывать и о показательной статистике "Бернли". Бой команда Шона Дайча дает всегда и всем, но побеждать способна только на своем поле — даже максимальные старания в последние недели в играх с "Халлом" и "Суонси" не помогли ей набрать три выездных очка.



Иван Громиков специально для FAPL.ru