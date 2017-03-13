Фланаган хочет доказать свою ценность для "Ливерпуля"
Правый защитник Джон Фланаган заявил, что хочет вернуться в мерсисайдский клуб и доказать свою ценность для главного тренера Юргена Клоппа.
В текущем сезоне Фланаган провел всего 9 матчей за "Бернли", куда отправился перед стартом кампании на правах аренды. Тем не менее, Джон рассчитывает себя проявить в "Ливерпуле" и стать для "красным" таким же ценным игроком, каким был под руководством Брендана Роджерса.
"Сначала я должен закончить свою работу в "Бернли", завершить сезон, после чего вернуться в "Ливерпуль" и проявить себя перед главным тренером".
"Одна из моих сильных сторон – большая вера в себя. В прошлом я уже поменял мнение людей о себе и пробился в состав "Ливерпуля". Я доказал, что способен выступать на самом высоком уровне и более чем уверен, что смогу сделать это снова. Я с нетерпением жду этого вызова", - сообщил Фланаган Liverpool Echo.
13.03.2017 07:00
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при лолджерсе хорошо себя проявлял,потом еб?чие травмы(кек асналец во мне базарит) , а так бы кляйна нахyй бы послали с его нулевыми кроссами..хоть у фланагана они не лучше,но флэно хоть пару банок за нас забил,за кляйна даже не знаю, ни то что голов -я гп не помню
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