Фланаган хочет доказать свою ценность для "Ливерпуля"

Правый защитник Джон Фланаган заявил, что хочет вернуться в мерсисайдский клуб и доказать свою ценность для главного тренера Юргена Клоппа.

В текущем сезоне Фланаган провел всего 9 матчей за "Бернли", куда отправился перед стартом кампании на правах аренды. Тем не менее, Джон рассчитывает себя проявить в "Ливерпуле" и стать для "красным" таким же ценным игроком, каким был под руководством Брендана Роджерса.



"Сначала я должен закончить свою работу в "Бернли", завершить сезон, после чего вернуться в "Ливерпуль" и проявить себя перед главным тренером".



"Одна из моих сильных сторон – большая вера в себя. В прошлом я уже поменял мнение людей о себе и пробился в состав "Ливерпуля". Я доказал, что способен выступать на самом высоком уровне и более чем уверен, что смогу сделать это снова. Я с нетерпением жду этого вызова", - сообщил Фланаган Liverpool Echo.