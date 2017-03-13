Хитцфельд: "Джака на радаре у "Баварии"

Бывший тренер "Баварии" Оттмар Хитцфельд заявил, что мюнхенский клуб может попытаться приобрести опорного полузащитника "Арсенала" Гранита Джаку.

Напомним, Джака покинул Бундеслигу лишь прошлым летом, сменив менхенгладбахскую "Боруссию" на "Арсенал" по сделке стоимостью 34 миллиона фунтов.



В данный момент 24-летний швейцарец все еще адаптируется к английскому футболу, однако Хитцфельд считает, что вскоре Джака может вернуться в Германию, чтобы заменить завершающего карьеру Хаби Алонсо в "Баварии".



"Джака совершенно точно находится на радаре у "Баварии". Джака всегда вызывал интерес со стороны топ-клубов, и он все еще обладает потенциалом для дальнейшего развития", — сообщил Хитцфельд Bild.