Джордан Хендерсон не поедет в сборную Англии

Травма стопы не позволит капитану "Ливерпуля" Джордану Хендерсону поехать в сборную Англии для участия в матчах против Германии и Литвы.

Напомним, 26-летний полузащитник пропустил три последних матча "красных" и не успеет восстановиться даже к выездному поединку против "Манчестер Сити" в следующее воскресенье.



А поскольку Гарет Саутгейт объявит имена игроков, вызванных в сборную Англии для подготовки к предстоящим матчам, уже в четверг, это лишает Джордана шансов помочь национальной команде.



"Без шансов. Мы надеемся, что за две недели международного перерыва сможем поставить его на ноги, но никак не к матчу против "Сити". Он не может тренироваться и точно не сыграет против "Сити". Пускай он лучше сосредоточится на реабилитации".



"Надеюсь, во время второй недели международного перерыва он сможет приступить к пробежкам, и тогда станет видно", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Sky Sports.



Добавим, что 22 марта сборная Англии сыграет в Дортмунде с Германией, а спустя четыре дня примет на "Уэмбли" Литву. Еще одной потерей "трех львов" в этих матчах станет нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.