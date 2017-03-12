Клопп: "Наша первая уродливая победа"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своей радостью от победы над "Бернли" со счетом 2:1 — "первой уродливой победы", как назвал ее немецкий специалист.

В этом сезоне "красные" испытывают ощутимые проблемы в матчах против команд из нижней половины таблицы. Гол Эшли Барнса на седьмой минуте стал намеком на то, что подопечные Клоппа вновь недосчитаются ценных очков.



И хотя хозяева "Энфилда" не показали феерического футбола, им удалось исправиться и вырвать победу, забив два своих гола всего двумя ударами в створ. Клопп рад, что "Ливерпулю", наконец, удалось сделать результат при плохой игре.



"Это был не самый запоминающийся матч в истории "Ливерпуля". Такой игры оказалось достаточно, чтобы одержать победу в матче, и это чрезвычайно важный результат".



"Думаю, это наш первый уродливый матч, который мы выиграли. Обычно, когда мы не играем хорошо, мы проигрываем. Мы пока не привыкли к подобному, так что это кажется немного странным", — сообщил Клопп Sky Sports.