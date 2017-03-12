"Ливерпуль" одержал волевую победу против "Бернли"
"Ливерпуль" укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги, одержав волевую победу в домашних стенах над "Бернли" — 2:1.
После победы 3:1 над "Арсеналом" главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял лишь Роберто Фирмино. Вместо захворавшего бразильца вышел Дивок Ориги. Ни Деян Ловрен, ни Джордан Хендерсон, ни Даниэль Старридж к воскресенью не поправились.
Шон Дайч отреагировал на поражение 3:2 от "Суонси", внедрив в стартовый состав "бордовых" Тома Хитона, Скотта Арфилда и Эшли Барнса.
"Бернли" начал этот выездной матч на удивление активно и даже дерзко и уже на седьмой минуте праздновал взятие ворот Симона Миньоле. Мэттью Лоутон выполнил диагональную передачу низом в штрафную, и хотя Андре Грей до мяча не добрался, на дальнюю штангу подоспел Барнс, не оставивший шансов голкиперу "Ливерпуля" — 0:1.
Открыв счет, гости вполне ожидаемо ушли в глухую оборону и сосредоточились на разрушении атак соперника. У "красных" совершенно ничего не получалось, им даже не удавалось выходить на ударные позиции.
Тем не менее, первый же удар в створ позволил хозяевам сравнять счет. Это случилось за считанные секунды до перерыва. Джорджиньо Вейналдум неожиданно легко принял передачу с фланга в штрафной, укротил мяч и расстрелял Хитона — 1:1.
Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил давить, но по-прежнему даже никак не мог точно пробить. Второго удара в створ пришлось ждать до 61-й минуты, когда Эмре Джан выстрелил с 25 метров и попал в притирку со штангой — 2:1.
"Бордовые" почти сразу же могли сравнять счет, хорошо разыграв стандарт, однако Рагнару Клавану в падении удалось заблокировать убойный удар Барнса с восьми метров.
В концовке матча "Бернли" был вынужден раскрываться, в результате чего у "Ливерпуля", наконец, стало появляться свободное пространство. Однако по-настоящему опасных моментов, не считая неудачной попытки Садио Мане пробить Хитона и промаха Лоутона в компенсированное время, больше никто не создал.
"Ливерпуль" вновь продемонстрировал пугающую игру в обороне, но благодаря отличной реализации — два удара в створ и два гола — оформил важнейшую победу, которая помогла "красным" упрочить свое положение в зоне Лиги Чемпионов.
"Ливерпуль" — "Бернли". Отчет о матче
12.03.2017 20:55
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Последние комментарии:
Нормас Депай подоил мешок, теперь можно за карьеру взяться
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Там Депай забил шедевр,зря не дали шанса
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Джан почти всех отписавшихся колбасных обоссал, но фапля решила сделать крайним какого то алексаминска.
Не смотрю матчи Леверпуля, надеюсь попадем в топ-4
Завтра интересный матч ожидает нас
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Завтра может также повезёт и Челси. Мастера отскоков.
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раз в год и палка чжян стреляет
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Клопп: Хендо не сыграет с Сити
Вот в матче опять значит в центре будет творится бардак и будем надеятся на спонтанные передачи.
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отскок
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всех марсиан с победой!остальное пусть Юрген разбирает,ибо ехать некуда в обороне мрак полный
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Чемпионская игра !
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летом подписываем Обамеянга и чемпик наш)
(ответить)
Очень важно было победить сегодня, чтобы фапл отдохнул от нашествия пенсоты. Ну что ж, фапл снова красный, каким ему и подобает быть.
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Кто тут хэйтит Ливерпуль ?
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матч был сверх унылый, три раза вырубался, пока смотрел эту тягомотину. С такой игрой тяжело будет бороться за топ4
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Раз в год и палка стреляет. Вот и у Джана удар получился, впервые из-за штрафной. Хендо такой же! Один раз попал из-за штрафной и гол пенсам!
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Очень хочется на Ливерпуль в ЛЧ посмотреть. Вот только дотянут ли?
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аутсайдеры всегда обыгрывают друг друга у себя дома.Так что все нормально
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Победа наконецто над вне шестерки!
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Нужен игрок по типу Канте. Вездесущий и выгрызающий.
Сопернику лишь надо пересечь центральную линию, чтобы без головных мук доставить мяч до штрафной. Сколько же сегодня проходов и подбросов допускали наши защи и при более высококласной линии атаки у соперника Минилка бы одним голом не отделался.
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Хоть на фапли подорвали
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Мдаа бернли канеш эпик лохи.
По игре отскок чистый, играли так же херово как и против всех лохов которые нас натягивали, просто берели самыми несконцентрированными стали из всей когорты падвальных команд.
Пара моментов:
1. Матип атцуха, почти идеально отзащищал ворота. Мом как по мне.
2. Клаван не тянет роль основного игрока.
3. Клайн играет как ублюдок. Раньше его ущербность в атаке можно было бы оправдать надежностью в защите, шас же он переодически и в защите касячит.
4. чан весь ебанный мяч прокасячил со своими кривыми пасами и пиздя соперника, когда те уже теряли мяч и проебывая верховые передачи. Но в памяти конечно же останется залетевшая шара и тот черпачек.
5. Мане и Лала очень уставшие. Как будто и не было вылета в испанию.
6. По хорошему Коута надо на лавку посадить, но канеш абсолютно некем его заменить.
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