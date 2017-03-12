"Ливерпуль" одержал волевую победу против "Бернли"

"Ливерпуль" укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги, одержав волевую победу в домашних стенах над "Бернли" — 2:1.

После победы 3:1 над "Арсеналом" главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял лишь Роберто Фирмино. Вместо захворавшего бразильца вышел Дивок Ориги. Ни Деян Ловрен, ни Джордан Хендерсон, ни Даниэль Старридж к воскресенью не поправились.



Шон Дайч отреагировал на поражение 3:2 от "Суонси", внедрив в стартовый состав "бордовых" Тома Хитона, Скотта Арфилда и Эшли Барнса.



"Бернли" начал этот выездной матч на удивление активно и даже дерзко и уже на седьмой минуте праздновал взятие ворот Симона Миньоле. Мэттью Лоутон выполнил диагональную передачу низом в штрафную, и хотя Андре Грей до мяча не добрался, на дальнюю штангу подоспел Барнс, не оставивший шансов голкиперу "Ливерпуля" — 0:1.



Открыв счет, гости вполне ожидаемо ушли в глухую оборону и сосредоточились на разрушении атак соперника. У "красных" совершенно ничего не получалось, им даже не удавалось выходить на ударные позиции.



Тем не менее, первый же удар в створ позволил хозяевам сравнять счет. Это случилось за считанные секунды до перерыва. Джорджиньо Вейналдум неожиданно легко принял передачу с фланга в штрафной, укротил мяч и расстрелял Хитона — 1:1.



Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил давить, но по-прежнему даже никак не мог точно пробить. Второго удара в створ пришлось ждать до 61-й минуты, когда Эмре Джан выстрелил с 25 метров и попал в притирку со штангой — 2:1.



"Бордовые" почти сразу же могли сравнять счет, хорошо разыграв стандарт, однако Рагнару Клавану в падении удалось заблокировать убойный удар Барнса с восьми метров.



В концовке матча "Бернли" был вынужден раскрываться, в результате чего у "Ливерпуля", наконец, стало появляться свободное пространство. Однако по-настоящему опасных моментов, не считая неудачной попытки Садио Мане пробить Хитона и промаха Лоутона в компенсированное время, больше никто не создал.



"Ливерпуль" вновь продемонстрировал пугающую игру в обороне, но благодаря отличной реализации — два удара в створ и два гола — оформил важнейшую победу, которая помогла "красным" упрочить свое положение в зоне Лиги Чемпионов.



"Ливерпуль" — "Бернли". Отчет о матче