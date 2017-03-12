"Ливерпуль" одержал волевую победу против "Бернли"

Эмре Джан "Ливерпуль" укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги, одержав волевую победу в домашних стенах над "Бернли" — 2:1.

После победы 3:1 над "Арсеналом" главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял лишь Роберто Фирмино. Вместо захворавшего бразильца вышел Дивок Ориги. Ни Деян Ловрен, ни Джордан Хендерсон, ни Даниэль Старридж к воскресенью не поправились.

Шон Дайч отреагировал на поражение 3:2 от "Суонси", внедрив в стартовый состав "бордовых" Тома Хитона, Скотта Арфилда и Эшли Барнса.

"Бернли" начал этот выездной матч на удивление активно и даже дерзко и уже на седьмой минуте праздновал взятие ворот Симона Миньоле. Мэттью Лоутон выполнил диагональную передачу низом в штрафную, и хотя Андре Грей до мяча не добрался, на дальнюю штангу подоспел Барнс, не оставивший шансов голкиперу "Ливерпуля" — 0:1.

Открыв счет, гости вполне ожидаемо ушли в глухую оборону и сосредоточились на разрушении атак соперника. У "красных" совершенно ничего не получалось, им даже не удавалось выходить на ударные позиции.

Тем не менее, первый же удар в створ позволил хозяевам сравнять счет. Это случилось за считанные секунды до перерыва. Джорджиньо Вейналдум неожиданно легко принял передачу с фланга в штрафной, укротил мяч и расстрелял Хитона — 1:1.

Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил давить, но по-прежнему даже никак не мог точно пробить. Второго удара в створ пришлось ждать до 61-й минуты, когда Эмре Джан выстрелил с 25 метров и попал в притирку со штангой — 2:1.

"Бордовые" почти сразу же могли сравнять счет, хорошо разыграв стандарт, однако Рагнару Клавану в падении удалось заблокировать убойный удар Барнса с восьми метров.

В концовке матча "Бернли" был вынужден раскрываться, в результате чего у "Ливерпуля", наконец, стало появляться свободное пространство. Однако по-настоящему опасных моментов, не считая неудачной попытки Садио Мане пробить Хитона и промаха Лоутона в компенсированное время, больше никто не создал.

"Ливерпуль" вновь продемонстрировал пугающую игру в обороне, но благодаря отличной реализации — два удара в створ и два гола — оформил важнейшую победу, которая помогла "красным" упрочить свое положение в зоне Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2017 20:55

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 12.03.2017 22:27 # pistolero-lfc
    Нормас Депай подоил мешок, теперь можно за карьеру взяться

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  2. wymkentski 12.03.2017 22:24 # wymkentski
    Там Депай забил шедевр,зря не дали шанса

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  3. pistolero-lfc 12.03.2017 22:19 # pistolero-lfc
    Джан почти всех отписавшихся колбасных обоссал, но фапля решила сделать крайним какого то алексаминска.

    Не смотрю матчи Леверпуля, надеюсь попадем в топ-4

    Завтра интересный матч ожидает нас

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  4. ian 12.03.2017 21:53 # ian
    Завтра может также повезёт и Челси. Мастера отскоков.

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  5. manutd-20champ 12.03.2017 21:52 # manutd-20champ
    раз в год и палка чжян стреляет

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  6. beatles-red 12.03.2017 21:46 # beatles-red
    Клопп: Хендо не сыграет с Сити
    Вот в матче опять значит в центре будет творится бардак и будем надеятся на спонтанные передачи.

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  7. maxvel 12.03.2017 21:39 # maxvel
    отскок

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  8. dimon70 12.03.2017 21:38 # dimon70
    всех марсиан с победой!остальное пусть Юрген разбирает,ибо ехать некуда в обороне мрак полный

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  9. arkan 12.03.2017 21:36 # arkan
    Чемпионская игра !

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  10. ssa 12.03.2017 21:33 # ssa
    летом подписываем Обамеянга и чемпик наш)

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  11. lauda 12.03.2017 21:33 # lauda
    Очень важно было победить сегодня, чтобы фапл отдохнул от нашествия пенсоты. Ну что ж, фапл снова красный, каким ему и подобает быть.

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  12. arkan 12.03.2017 21:32 # arkan
    Кто тут хэйтит Ливерпуль ?

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  13. vyrentz 12.03.2017 21:31 # vyrentz
    матч был сверх унылый, три раза вырубался, пока смотрел эту тягомотину. С такой игрой тяжело будет бороться за топ4

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  14. lfc-krr 12.03.2017 21:26 # lfc-krr
    Раз в год и палка стреляет. Вот и у Джана удар получился, впервые из-за штрафной. Хендо такой же! Один раз попал из-за штрафной и гол пенсам!

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  15. lampard88888888 12.03.2017 21:24 # lampard88888888
    Очень хочется на Ливерпуль в ЛЧ посмотреть. Вот только дотянут ли?

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  16. manreds 12.03.2017 21:20 # manreds
    аутсайдеры всегда обыгрывают друг друга у себя дома.Так что все нормально

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  17. liverpoolkazakh 12.03.2017 21:18 # liverpoolkazakh
    Победа наконецто над вне шестерки!

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  18. beatles-red 12.03.2017 21:17 # beatles-red
    Нужен игрок по типу Канте. Вездесущий и выгрызающий.
    Сопернику лишь надо пересечь центральную линию, чтобы без головных мук доставить мяч до штрафной. Сколько же сегодня проходов и подбросов допускали наши защи и при более высококласной линии атаки у соперника Минилка бы одним голом не отделался.

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  19. suarezov 12.03.2017 21:16 # suarezov
    Хоть на фапли подорвали

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  20. gerrard08 12.03.2017 21:12 # gerrard08
    Мдаа бернли канеш эпик лохи.
    По игре отскок чистый, играли так же херово как и против всех лохов которые нас натягивали, просто берели самыми несконцентрированными стали из всей когорты падвальных команд.
    Пара моментов:
    1. Матип атцуха, почти идеально отзащищал ворота. Мом как по мне.
    2. Клаван не тянет роль основного игрока.
    3. Клайн играет как ублюдок. Раньше его ущербность в атаке можно было бы оправдать надежностью в защите, шас же он переодически и в защите касячит.
    4. чан весь ебанный мяч прокасячил со своими кривыми пасами и пиздя соперника, когда те уже теряли мяч и проебывая верховые передачи. Но в памяти конечно же останется залетевшая шара и тот черпачек.
    5. Мане и Лала очень уставшие. Как будто и не было вылета в испанию.
    6. По хорошему Коута надо на лавку посадить, но канеш абсолютно некем его заменить.

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