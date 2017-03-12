Харри Кейн угодил в лазарет "Тоттенхэм"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн получил травму лодыжки в воскресном матче Кубка Англии против "Миллуолла" и теперь рискует провести в лазарете несколько недель или даже месяцев.

Травма Кейна стала настоящей ложкой дегтя в матче, который "шпоры" уверенно выиграли (6:0), обеспечив себе выход в полуфинал турнира. Харри покинул поле "Уайт Харт Лэйн" еще на 10-й минуте, а со стадиона уезжал на костылях и в специальном защитном сапоге на правой ноге.



По словам главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, его бомбардир подвернул лодыжку. Подобное уже случалось с Кейном ранее в этом сезоне, когда он пропустил два месяца.



"Он подвернул свою лодыжку, ту же самую, что и против "Сандерленда". Завтра мы посмотрим, что произошло. Но это похоже на его травму против "Сандерленда".



"Мы надеемся, что проблема незначительна, но это очень похоже на его предыдущую травму. Ему будет сложно сыграть с "Саутгемптоном" (через неделю)", — цитирует Почеттино ITV.