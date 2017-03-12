Харри Кейн угодил в лазарет "Тоттенхэм"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн получил травму лодыжки в воскресном матче Кубка Англии против "Миллуолла" и теперь рискует провести в лазарете несколько недель или даже месяцев.

Травма Кейна стала настоящей ложкой дегтя в матче, который "шпоры" уверенно выиграли (6:0), обеспечив себе выход в полуфинал турнира. Харри покинул поле "Уайт Харт Лэйн" еще на 10-й минуте, а со стадиона уезжал на костылях и в специальном защитном сапоге на правой ноге.

По словам главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, его бомбардир подвернул лодыжку. Подобное уже случалось с Кейном ранее в этом сезоне, когда он пропустил два месяца.

"Он подвернул свою лодыжку, ту же самую, что и против "Сандерленда". Завтра мы посмотрим, что произошло. Но это похоже на его травму против "Сандерленда".

"Мы надеемся, что проблема незначительна, но это очень похоже на его предыдущую травму. Ему будет сложно сыграть с "Саутгемптоном" (через неделю)", — цитирует Почеттино ITV.


Метки Кейн, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2017 19:40

Количество просмотров Просмотров: 743

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mixmaster 12.03.2017 20:16 # mixmaster
    Посыпятся ща ттх

    (ответить)

  2. butch 12.03.2017 19:54 # butch
    Там янсен раззабивался

    (ответить)

  3. chelsea88 12.03.2017 19:51 # chelsea88
    игрок одного сезона, даже не жалко. Ещё б Лукаку сломался до конца сезона...

    (ответить)

  4. liverfun 12.03.2017 19:49 # liverfun
    жалко его, только форму набрал и разыгрался

    (ответить)

  5. akado 12.03.2017 19:48 # akado
    ну вот И отвалился еще один преследователь Челси.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: