Шекспир возглавил "Лестер" на остаток сезона

Крейг Шекспир "Лестер" официально подтвердил назначение Крейга Шекспира своим новым главным тренером на остаток сезона 2016/17.

Напомним, Шекспир принял шефство над первой командой две недели назад, когда "лисы" уволили Клаудио Раньери. Под руководством Крейга "Лестер" успел сыграть два матча, одержав победы над "Ливерпулем" и "Халлом" с одинаковым счетом 3:1.

Две этих победы убедили боссов клуба, что 53-летний Шекспир — правильный человек для решения задачи по спасению от вылета из Премьер-Лиги. И вот сегодня "лисы" официально подтвердили назначение Крейга до конца сезона.

Таким образом, Шекспир дебютирует в роли постоянного тренера "Лестера" в ближайший вторник, когда в гости к чемпионам Премьер-Лиги пожалует "Севилья" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Добавим, что Шекспир находится на "Кинг Пауэр" с 2008 года, лишь сезон 2010/11 проведя в "Халле". Крейгу довелось поработать ассистентом не только у Раньери, но и у предшественника итальянца Найджела Пирсона.


Метки Лестер, тренеры, Шекспир

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2017 19:15

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  1. nurgissa10 12.03.2017 20:19 # nurgissa10
    дойдет до финала как ди маттео'скрин'

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  2. chelsea88 12.03.2017 20:01 # chelsea88
    тренер-односезонка.

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