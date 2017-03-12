Шекспир возглавил "Лестер" на остаток сезона

"Лестер" официально подтвердил назначение Крейга Шекспира своим новым главным тренером на остаток сезона 2016/17.

Напомним, Шекспир принял шефство над первой командой две недели назад, когда "лисы" уволили Клаудио Раньери. Под руководством Крейга "Лестер" успел сыграть два матча, одержав победы над "Ливерпулем" и "Халлом" с одинаковым счетом 3:1.



Две этих победы убедили боссов клуба, что 53-летний Шекспир — правильный человек для решения задачи по спасению от вылета из Премьер-Лиги. И вот сегодня "лисы" официально подтвердили назначение Крейга до конца сезона.



Таким образом, Шекспир дебютирует в роли постоянного тренера "Лестера" в ближайший вторник, когда в гости к чемпионам Премьер-Лиги пожалует "Севилья" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Добавим, что Шекспир находится на "Кинг Пауэр" с 2008 года, лишь сезон 2010/11 проведя в "Халле". Крейгу довелось поработать ассистентом не только у Раньери, но и у предшественника итальянца Найджела Пирсона.