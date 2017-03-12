"Тоттенхэм" забил шесть голов "Миллуоллу" и вышел в полуфинал Кубка Англии

Деле Алли и Винсент Янссен Еще одним полуфиналистом Кубка Англии стал "Тоттенхэм", в домашних стенах разгромивший "Миллуолл" со счетом 6:0.

После победы над "Эвертоном" в прошлый уикенд главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино поменял четырех игроков, хотя и сохранил стержень. В команду вернулись Михел Ворм, Киран Триппьер, Харри Уинкс и Сон Хен Мин.

Уже на 10-й минуте матча Почеттино был вынужден снять с игры Харри Кейна, у которого возникли проблемы с лодыжкой. Несмотря на потерю своего бомбардира, "Тоттенхэм" продолжал доминировать над соперником, нанося один удар за другим.

Ощущение скорого гола витало в воздухе, и на 31-й минуте счет, наконец, был открыт. Это Кристиан Эриксен, заменивший Кейна, пробил в касание по скакавшему в штрафной площади мячу — 1:0.

Открыв счет, хозяева ничуть не расслабились. Вскоре Виктор Ваньяма отметился ударом головой в перекладину. А на 41-й минуте Сон, не замечая защитника перед собой, вошел в штрафную с правого края и неотразимо пробил в дальний угол — 2:0.

На 54-й минуте "Тоттенхэм" окончательно снял интригу. Триппьер практически от центральной линии сделал заброс верхом в штрафную на Сона, а тот технично пробил в касание, не опуская мяч на землю — 3:0.

"Миллуолл" уже не сопротивлялся, а "шпоры" продолжали играть в свое удовольствие. На 72-й минуте Деле Алли на дальней штанге замкнул сильный прострел Эриксена низом — 4:0.

А спустя еще семь минут случилось знаковое событие. Вышедший на замену Винсент Янссен пробил из пределов штрафной площади в притирку со штангой после передачи Сона с левого края — 5:0. Первый гол голландца с открытой игры за клуб!

Впрочем, это был еще не конец. Уже в компенсированное время хозяева провели быструю контратаку, Эриксен с левого фланга верхом забросил мяч в штрафную, а Сон пробил в касание с отскоком от газона — 6:0.

"Тоттенхэм" продемонстрировал огромное превосходство в классе над своим соперником, который не создал ни единого момента. Таким образом, "шпоры" присоединились к компании "Манчестер Сити" и "Арсенала" в полуфинале Кубка Англии.

"Тоттенхэм" — "Миллуолл" — 6:0 (2:0)

Голы: Эриксен 31, Сон 41, 54, 90, Алли 72, Янссен 79.

"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Алдервейрелд, Дайер, Вертонген, Дэвис, Ваньяма (Сиссоко 78), Уинкс, Сон, Алли (Янссен 74), Кейн (Эриксен 10).

"Миллуолл": Кинг, Каммингс, Купер, Вебстер, Крейг, О'Брайен, Томпсон (Бутчер 45), Уильямс, Уоллас (Фергюсон 70), Грегори, Морисон (Онйединма 58).

Предупреждение: Уоллас.


Метки Кубок Англии, Миллуолл, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2017 18:55

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Последние комментарии:




  1. lauda 12.03.2017 20:28 # lauda
    Вудборн уже лучше чем Марсиаль

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  2. liverfun 12.03.2017 20:26 # liverfun
    норм комментатор хейтит ливерпуль

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  3. liverpoolkazakh 12.03.2017 20:25 # liverpoolkazakh
    Ливерпуль топ!

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  4. arkan 12.03.2017 20:25 # arkan
    ДЖаааааааааааааааааааааааааааникидЗЭ ))))
    ЛИВАЛУУУУУУУУУУП, ЛИВАЛУУУУУУУУУУУУУУП

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  5. contrario 12.03.2017 20:24 # contrario
    чтобы дерьмо не делало, оно всё равно Джан

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  6. alexminck 12.03.2017 20:23 # alexminck
    щас колбасные дауны начнут фапать на турка
    пздц

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  7. manutd-20champ 12.03.2017 20:23 # manutd-20champ
    так не честно у колбасы два ловилы мигноле и клован

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  8. lauda 12.03.2017 20:22 # lauda
    В итоге порвал пещеру спарти

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  9. shearer1 12.03.2017 20:22 # shearer1
    Нас надули-
    расходимся

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  10. knvlay 12.03.2017 20:22 # knvlay
    12.03.2017 19:53 #
    alexminck

    надеюсь эмре кун порвет что-нибудь себе
    месяцев на 8-12
    (ответить)

    в итоге порвал пещеру спарти.

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  11. hammersmith 12.03.2017 20:22 # hammersmith
    депоры норм барсу выебали. показали кто батя великих отскокеров

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  12. red-devil-4ever 12.03.2017 20:21 # red-devil-4ever
    правильно кстати Хаманн сказал
    тактическая часть вообще не меняется у Клоппа, и плевать против кого они

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  13. lampard88888888 12.03.2017 20:21 # lampard88888888
    12.03.2017 19:53 #
    alexminck

    надеюсь эмре кун порвет что-нибудь себе
    месяцев на 8-12
    (ответить)

    в итоге порвал пещеру спарти.

    (ответить)

  14. hammersmith 12.03.2017 20:20 # hammersmith
    нормуль. победа кфк 4-1, короч

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  15. rap-woiska 12.03.2017 20:20 # rap-woiska
    АХАХАХА,НОРМ ОТСКОЧИЛИ ПОРТОСЫ

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  16. alexminck 12.03.2017 20:20 # alexminck
    при стандартах такие дауны пздц

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  17. eriksen23 12.03.2017 20:19 # eriksen23
    12.03.2017 19:53 #
    alexminck

    надеюсь эмре кун порвет что-нибудь себе
    месяцев на 8-12
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    в итоге порвал пещеру спарти.

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  18. sher-liverpool 12.03.2017 20:18 # sher-liverpool
    о,гооооооооооооооооооооооооооооолллллллллллллллллллллллллллллл

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  19. kos9k 12.03.2017 20:18 # kos9k
    ну 40 штук заслуживает 100%

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  20. lauda 12.03.2017 20:18 # lauda
    Парочку русских потоскушек этому господину

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