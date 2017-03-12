"Тоттенхэм" забил шесть голов "Миллуоллу" и вышел в полуфинал Кубка Англии

Еще одним полуфиналистом Кубка Англии стал "Тоттенхэм", в домашних стенах разгромивший "Миллуолл" со счетом 6:0.

После победы над "Эвертоном" в прошлый уикенд главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино поменял четырех игроков, хотя и сохранил стержень. В команду вернулись Михел Ворм, Киран Триппьер, Харри Уинкс и Сон Хен Мин.



Уже на 10-й минуте матча Почеттино был вынужден снять с игры Харри Кейна, у которого возникли проблемы с лодыжкой. Несмотря на потерю своего бомбардира, "Тоттенхэм" продолжал доминировать над соперником, нанося один удар за другим.



Ощущение скорого гола витало в воздухе, и на 31-й минуте счет, наконец, был открыт. Это Кристиан Эриксен, заменивший Кейна, пробил в касание по скакавшему в штрафной площади мячу — 1:0.



Открыв счет, хозяева ничуть не расслабились. Вскоре Виктор Ваньяма отметился ударом головой в перекладину. А на 41-й минуте Сон, не замечая защитника перед собой, вошел в штрафную с правого края и неотразимо пробил в дальний угол — 2:0.



На 54-й минуте "Тоттенхэм" окончательно снял интригу. Триппьер практически от центральной линии сделал заброс верхом в штрафную на Сона, а тот технично пробил в касание, не опуская мяч на землю — 3:0.



"Миллуолл" уже не сопротивлялся, а "шпоры" продолжали играть в свое удовольствие. На 72-й минуте Деле Алли на дальней штанге замкнул сильный прострел Эриксена низом — 4:0.



А спустя еще семь минут случилось знаковое событие. Вышедший на замену Винсент Янссен пробил из пределов штрафной площади в притирку со штангой после передачи Сона с левого края — 5:0. Первый гол голландца с открытой игры за клуб!



Впрочем, это был еще не конец. Уже в компенсированное время хозяева провели быструю контратаку, Эриксен с левого фланга верхом забросил мяч в штрафную, а Сон пробил в касание с отскоком от газона — 6:0.



"Тоттенхэм" продемонстрировал огромное превосходство в классе над своим соперником, который не создал ни единого момента. Таким образом, "шпоры" присоединились к компании "Манчестер Сити" и "Арсенала" в полуфинале Кубка Англии.



"Тоттенхэм" — "Миллуолл" — 6:0 (2:0)



Голы: Эриксен 31, Сон 41, 54, 90, Алли 72, Янссен 79.



"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Алдервейрелд, Дайер, Вертонген, Дэвис, Ваньяма (Сиссоко 78), Уинкс, Сон, Алли (Янссен 74), Кейн (Эриксен 10).



"Миллуолл": Кинг, Каммингс, Купер, Вебстер, Крейг, О'Брайен, Томпсон (Бутчер 45), Уильямс, Уоллас (Фергюсон 70), Грегори, Морисон (Онйединма 58).



Предупреждение: Уоллас.