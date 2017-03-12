Клопп готов тратить деньги летом

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил болельщиков своего клуба, что он готов тратить деньги на трансферном рынке грядущим летом.

Прошлым летом "Ливерпуль" стал одним из немногих клубов Премьер-Лиги, сумевших уйти с рынка с прибылью. Покупки шести игроков, включая Джорджиньо Вейналдума и Садио Мане, "красные" отбили еще большим количеством продаж вроде Джо Аллена и Кристиана Бентеке.



Клопп настаивает, что при поиске усиления им не движет стремление свести баланс. Юрген обещает, что после окончания этого сезона будет тратить деньги, не сдерживая себя.



"Мы знаем, в чем нуждаемся. Делать лучше уже имеющихся здесь игроков — это важно, но столь же важен и план в отношении трансферов. Да, мы знаем, чего хотим, и мы упорно работаем над этим".



"Тот факт, что мы получили прибыль на трансферах, теперь воспринимается негативной вещью. В прошлом году мы работали на трансферном рынке не для того, чтобы улучшить свои финансовые показатели. Просто была большая текучка, игроки приходили и уходили. Конечно, на сей раз мы будем тратить деньги — мы заработали эти деньги".



"Сейчас может показаться, что у нас не очень глубокий состав, но на старте сезона мы могли рассчитывать на Ингзи (Данни Ингс), который затем травмировался, и на Даниэля Старриджа, у которого затем возникли некоторые проблемы. Поэтому когда Фил (Коутиньо) получил травму, у нас возник дефицит игроков. Мы продали Джо Аллена и Кристиана Бентеке не потому, что нуждались в деньгах. Они сами этого захотели".



"Джо хотел больше играть, а я не мог ему этого гарантировать. Бентеке — игрок в самом расцвете сил, который, конечно, мог бы нам пригодиться, но не Бентеке без уверенности в себе".



"Ты можешь сохранить всех игроков, но толку будет мало, если они не будут играть хорошо. Ты должен учитывать этот риск", — цитирует Клоппа Daily Mail.