Озил: "Мое будущее в "Арсенале" не зависит от Венгера"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заявил, что он открыт к новому контракту с клубом, даже если Арсен Венгер покинет пост главного тренера.

Весь этот сезон "канониры" пытаются склонить Озила, свое самое дорогостоящее приобретение в истории клуба, к новой сделке, однако безуспешно — у сторон остаются существенные разногласия по ряду вопросов.



Ранее Озил открыто призывал Венгера, чье действующее соглашение истекает в конце сезона, определиться со своим будущим, и публика восприняла эти слова как намек, что Месут может уйти с "Эмирейтс" вслед за Арсеном.



Однако сейчас 28-летний игрок сборной Германии дал понять, что по-прежнему открыт к продлению сотрудничества с "Арсеналом", независимо от судьбы Венгера.



"Все еще возможно. Мы общались с "Арсеналом", но прямо сейчас я сосредоточен на текущем сезоне, как и руководители клуба".



"Арсен Венгер был одной из главных причин, почему я присоединился к "Арсеналу". Но я знаю, что иногда события в футболе развиваются очень быстро, и никогда нельзя ничего планировать. Поэтому было бы неправильно говорить, что мое будущее зависит от моего тренера", — сообщил Озил Bild.



Также Месут дал понять, что его разногласия с "Арсеналом" касаются не только финансовой стороны, но и спортивных амбиций.



"Ты, как спортсмен, никогда не бываешь удовлетворен. Тебе нужна мотивация. Однажды я хочу выиграть Лигу Чемпионов, предпочтительно с "Арсеналом". У меня остается еще один год по контракту здесь", — добавил Озил.