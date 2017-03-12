Туре: "Победа в Лиге Чемпионов с "Сити" будет величайшим достижением Пепа"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре уверен, что победа в Лиге Чемпионов с "горожанами" станет величайшим достижением в карьере Пепа Гвардиолы.

Ранее в своей карьере Гвардиола дважды выигрывал Лигу Чемпионов в качестве тренера – оба раза с "Барселоной". Возглавляя "Баварию", Пеп каждый год выводил мюнхенцев в полуфинал турнира.



Туре уверен, что победа в Лиге Чемпионов с "Сити" мигом затмит все эти успехи и станет для Гвардиолы величайшим достижением в тренерской карьере.



"Думаю, это будет самым большим достижением в карьере Пепа. Это предполагает серьезный вызов, но Пеп любит их принимать. До его прихода у нас было много хороших игроков, но теперь он развивает молодых футболистов".



"У меня складывается ощущение, что эта команда находится на пути чего-то особенного. Это чувствуют болельщики, это чувствуют игроки. Мы развиваем победный менталитет и показываем все более качественную игру", - приводит слова Туре Daily Mirror.