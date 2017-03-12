Туре: "Победа в Лиге Чемпионов с "Сити" будет величайшим достижением Пепа"
Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре уверен, что победа в Лиге Чемпионов с "горожанами" станет величайшим достижением в карьере Пепа Гвардиолы.
Ранее в своей карьере Гвардиола дважды выигрывал Лигу Чемпионов в качестве тренера – оба раза с "Барселоной". Возглавляя "Баварию", Пеп каждый год выводил мюнхенцев в полуфинал турнира.
Туре уверен, что победа в Лиге Чемпионов с "Сити" мигом затмит все эти успехи и станет для Гвардиолы величайшим достижением в тренерской карьере.
"Думаю, это будет самым большим достижением в карьере Пепа. Это предполагает серьезный вызов, но Пеп любит их принимать. До его прихода у нас было много хороших игроков, но теперь он развивает молодых футболистов".
"У меня складывается ощущение, что эта команда находится на пути чего-то особенного. Это чувствуют болельщики, это чувствуют игроки. Мы развиваем победный менталитет и показываем все более качественную игру", - приводит слова Туре Daily Mirror.
12.03.2017 16:00
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А кто знает, может в этом году и выиграют
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