Кэррик: "Юнайтед" сделал из Моуриньо более атакующего тренера"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что фирменные традиции клуба заставили Жозе Моуриньо стать более атакующим тренером.

По ходу сезона Моуриньо не раз утверждал, что по своему стилю игры "дьяволы" отличаются от его предыдущих команд, в которых он отдавал приоритет обороне. По мнению Кэррика, на такую трансформацию Жозе сподвигли традиции МЮ.



"Тренер адаптировался к традициям клуба и не раз это признавал. Разумеется, вы должны исходить из сильных качеств игроков, но Жозе также опирается на философию, которая, по его мнению, может привести нас к успеху".



"Перед тем, как он прибыл в клуб, я был заинтригован и долго размышлял, что из этого выйдет. И, знаете, мне понравился его подход. Стиль игры нынешнего "Юнайтед" немного отличается от тех команд, которых Жозе тренировал ранее".



"Он стал чуть более атакующим тренером, если вам так будет угодно. И, думаю, это работает. Да, нас не устраивает шестое место, но своей игрой мы явно заслужили большего", - цитирует Кэррика Goal.