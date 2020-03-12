Кэррик: "Юнайтед" сделал из Моуриньо более атакующего тренера"

Майкл Кэррик и Жозе Моуриньо Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что фирменные традиции клуба заставили Жозе Моуриньо стать более атакующим тренером.

По ходу сезона Моуриньо не раз утверждал, что по своему стилю игры "дьяволы" отличаются от его предыдущих команд, в которых он отдавал приоритет обороне. По мнению Кэррика, на такую трансформацию Жозе сподвигли традиции МЮ.

"Тренер адаптировался к традициям клуба и не раз это признавал. Разумеется, вы должны исходить из сильных качеств игроков, но Жозе также опирается на философию, которая, по его мнению, может привести нас к успеху".

"Перед тем, как он прибыл в клуб, я был заинтригован и долго размышлял, что из этого выйдет. И, знаете, мне понравился его подход. Стиль игры нынешнего "Юнайтед" немного отличается от тех команд, которых Жозе тренировал ранее".

"Он стал чуть более атакующим тренером, если вам так будет угодно. И, думаю, это работает. Да, нас не устраивает шестое место, но своей игрой мы явно заслужили большего", - цитирует Кэррика Goal.



Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 12.03.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 705

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  1. chelsea-ferrari 12.03.2017 15:51 # chelsea-ferrari
    Калик не в адеквате. Автобус красный нынче.

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  2. asnural 12.03.2017 15:37 # asnural
    К- Каррик
    К- КЕК!

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  3. asnural 12.03.2017 15:36 # asnural
    Да, он прав. Только толку от этого никакого..как был дном МЮ так и останется

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  4. knvlay 12.03.2017 15:28 # knvlay
    Все по делу, гений!

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  5. ganinilyha 12.03.2017 15:25 # ganinilyha
    Завтра ваша атака пропустит 3-4 мяча

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  6. kos9k 12.03.2017 15:25 # kos9k
    по пропущенным 3-е в апл
    по забитым 7-е в апл

    а-атакующий

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  7. gusto 12.03.2017 15:05 # gusto
    Челси: забито 57
    МЮ: забито 39

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  8. chelsea-69 12.03.2017 15:04 # chelsea-69
    6 26 49 атакует

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