Конте: "Канте сильнее меня как игрок"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признал, что полузащитник Нголо Канте сильнее его как футболист.

В свое время Конте дослужился до почетного статуса капитана "Ювентуса", выиграв пять чемпионских титулов Серии А и однажды Лигу Чемпионов. Тем не менее, итальянец не боится признать: Канте опережает его по всем ведущим компонентам игры.



"Нет, Нголо определенно сильнее меня. Да, я чаще забивал голы в ворота соперников, но в других аспектах я бы не мог с ним соперничать. Он лучше меня, определенно лучше".



"Мне вообще нравится игроки такого типажа, как Канте. Я и сам был таким и всегда ценил парней, которые умеют работать на команду. Если мы хотим побеждать, нам нужны такие бескорыстные игроки".



"Да, для успеха необходимы талантливые ребята, но игроки, отдающие всего себя игре, имеют не менее важное значение для команды. Нголо – фантастический парень, замечательный игрок и отличный профессионал. Он настоящий пример для всех остальных", - цитирует Конте Goal.