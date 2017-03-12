Гвардиола рад, что возвращается на "Уэмбли"

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что рад своему грядущему возвращению на "Уэмбли", где дважды выигрывал Лигу Чемпионов.

Накануне подопечные Гвардиолы сумели пробиться в полуфинал Кубка Англии, обыграв на выезде "Мидлсбро" со счетом 2:0. Матчи этой стадии турнира выносятся на главный стадион Англии – "Уэмбли".

Пеп имеет положительный опыт выступлений на этой арене: он дважды приводил "Барселону" к победе в Лиге Чемпионов, будучи игроком и тренером. Памятуя о предыдущих успехах на "Уэмбли", Гвардиола рад, что возвращается на особенный для себя стадион.

"Я предвосхищаю свое появление на "Уэмбли", ведь у меня остались только хорошие воспоминания от этого стадиона. Обычно на главную арену выносят только финальные матчи, но в Кубке Англии все начинается со стадии полуфинала. Мы счастливы, что отправляемся туда", - цитирует Гвардиолу The Independent.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 12.03.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 12.03.2017 13:05 # superglor
    Идиот, скажите ему кто-нибудь что он только в полуфинал вышел.

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  2. shamrock 12.03.2017 13:03 # shamrock
    Не дважды, а во второй раз

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