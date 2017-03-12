Гвардиола рад, что возвращается на "Уэмбли"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что рад своему грядущему возвращению на "Уэмбли", где дважды выигрывал Лигу Чемпионов.

Накануне подопечные Гвардиолы сумели пробиться в полуфинал Кубка Англии, обыграв на выезде "Мидлсбро" со счетом 2:0. Матчи этой стадии турнира выносятся на главный стадион Англии – "Уэмбли".



Пеп имеет положительный опыт выступлений на этой арене: он дважды приводил "Барселону" к победе в Лиге Чемпионов, будучи игроком и тренером. Памятуя о предыдущих успехах на "Уэмбли", Гвардиола рад, что возвращается на особенный для себя стадион.



"Я предвосхищаю свое появление на "Уэмбли", ведь у меня остались только хорошие воспоминания от этого стадиона. Обычно на главную арену выносят только финальные матчи, но в Кубке Англии все начинается со стадии полуфинала. Мы счастливы, что отправляемся туда", - цитирует Гвардиолу The Independent.