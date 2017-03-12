Почеттино: "Жена — мой главный критик"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что его главным критиком является его собственная жена Карина.
За время работы на "Уайт Харт Лэйн" 45-летний аргентинец снискал славу одного из самых прогрессивных специалистов Премьер-Лиги. Маурисио вырастил немало молодых звезд, на которых облизываются гранды Европы. Однако даже у Почеттино есть свои критики, и в первую очередь это его супруга.
"Моя жена смотрит телевизор, поэтому каждый раз, когда я возвращаюсь домой, она говорит, почему то или почему это? Она всегда делится своим мнением — но всегда после, никогда прежде. Мы потерпели поражение — почему играли так? Почему не этак? Почему не поменял игру? Она хуже вас (журналистов)".
"После нашего гола против "Эвертона" на прошлой неделе я радовался как безумец. Позже я достал свой телефон и прочитал сообщение от жены: "О, что ты наделал? Ты потерял разум, когда Деле забил. Больше не повторяй".
"В последние недели она не приезжает на "Уайт Харт Лэйн". Я сказал ей: "Лучше оставайся дома, потому что мы продолжаем побеждать", — цитирует Почеттино The Telegraph.
12.03.2017 12:00
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Я вообще не понимаю этих подкаблучников.Еркек бол бауырым
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Почеттино скромняга парень видно сразу, жена его дома хуесосит за все хуйню небось
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Красава Пакет
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каблук
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Почетино один из достойных тренеров АПЛ. Всегда достойно принимает поражения.
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