Феллайни: "Юнайтед" проявит свой класс против "Челси"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни пообещал, что его команда подтвердит свой высокий класс на "Стэмфорд Бридж" в понедельник вечером в матче Кубка Англии против "Челси".

В понедельник "красные дьяволы" вернутся на "Стэмфорд Бридж", где в октябре они потерпели унизительное поражение со счетом 4:0 в рамках Премьер-Лиги.



С тех пор "Юнайтед" заметно добавил и проиграл лишь дважды с учетом всех соревнований. Феллайни уверен, что на сей раз его команда не ударит в грязь лицом.



"Это будет тяжелый матч. Конечно, мы проиграли там несколько месяцев назад, но сейчас мы встречаемся в рамках Кубка Англии, поэтому посмотрим. Это будет тяжело, но это Кубок Англии, и здесь игра идет на вылет".



"Они во главе лиги, они полны уверенности в себе, у них отличные игроки, но мы проявим свой класс там и посмотрим, к чему это приведет. Конечно, они уверены в себе, но давайте посмотрим, чего мы сможем добиться", — цитирует Феллайни Sky Sports.