Феллайни: "Юнайтед" проявит свой класс против "Челси"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни пообещал, что его команда подтвердит свой высокий класс на "Стэмфорд Бридж" в понедельник вечером в матче Кубка Англии против "Челси".
В понедельник "красные дьяволы" вернутся на "Стэмфорд Бридж", где в октябре они потерпели унизительное поражение со счетом 4:0 в рамках Премьер-Лиги.
С тех пор "Юнайтед" заметно добавил и проиграл лишь дважды с учетом всех соревнований. Феллайни уверен, что на сей раз его команда не ударит в грязь лицом.
"Это будет тяжелый матч. Конечно, мы проиграли там несколько месяцев назад, но сейчас мы встречаемся в рамках Кубка Англии, поэтому посмотрим. Это будет тяжело, но это Кубок Англии, и здесь игра идет на вылет".
"Они во главе лиги, они полны уверенности в себе, у них отличные игроки, но мы проявим свой класс там и посмотрим, к чему это приведет. Конечно, они уверены в себе, но давайте посмотрим, чего мы сможем добиться", — цитирует Феллайни Sky Sports.
12.03.2017 11:00
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Последние комментарии:
Какой же большой рот у Феллейни.
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Что эта швабра себе позволяет?!!)
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Ага, и даже пасть саою приготовил для приемки...членов основного состава Челси
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покажут свой класс отсосав 5-0 второму составу Челси
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Выйдет и обоссыт лавочника сборной франции
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вот уродец как и все обоссаные скамы пригородные
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Тигр, брат.
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Будет напом играть вместо Ибры, ахахааа...
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Твой клас это уровень евертона
Че доказывать то
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