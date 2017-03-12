Феллайни: "Юнайтед" проявит свой класс против "Челси"

Маруан Феллайни Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни пообещал, что его команда подтвердит свой высокий класс на "Стэмфорд Бридж" в понедельник вечером в матче Кубка Англии против "Челси".

В понедельник "красные дьяволы" вернутся на "Стэмфорд Бридж", где в октябре они потерпели унизительное поражение со счетом 4:0 в рамках Премьер-Лиги.

С тех пор "Юнайтед" заметно добавил и проиграл лишь дважды с учетом всех соревнований. Феллайни уверен, что на сей раз его команда не ударит в грязь лицом.

"Это будет тяжелый матч. Конечно, мы проиграли там несколько месяцев назад, но сейчас мы встречаемся в рамках Кубка Англии, поэтому посмотрим. Это будет тяжело, но это Кубок Англии, и здесь игра идет на вылет".

"Они во главе лиги, они полны уверенности в себе, у них отличные игроки, но мы проявим свой класс там и посмотрим, к чему это приведет. Конечно, они уверены в себе, но давайте посмотрим, чего мы сможем добиться", — цитирует Феллайни Sky Sports.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Феллайни, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1273

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  1. pistolero-lfc 12.03.2017 13:04 # pistolero-lfc
    Какой же большой рот у Феллейни.

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  2. chelsea-ferrari 12.03.2017 11:54 # chelsea-ferrari
    Что эта швабра себе позволяет?!!)

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  3. asnural 12.03.2017 11:50 # asnural
    Ага, и даже пасть саою приготовил для приемки...членов основного состава Челси

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  4. sancho232 12.03.2017 11:45 # sancho232
    покажут свой класс отсосав 5-0 второму составу Челси

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  5. knvlay 12.03.2017 11:27 # knvlay
    Выйдет и обоссыт лавочника сборной франции

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  6. ask 12.03.2017 11:17 # ask
    вот уродец как и все обоссаные скамы пригородные

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  7. ian 12.03.2017 11:09 # ian
    Тигр, брат.

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  8. mancunia-planet 12.03.2017 11:03 # mancunia-planet
    Будет напом играть вместо Ибры, ахахааа...

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  9. theo-zm 12.03.2017 11:02 # theo-zm
    Твой клас это уровень евертона
    Че доказывать то

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