Гвардиола: "Определяющая неделя сезона для нас"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ближайшая неделя может стать определяющей для всего его сезона.

Накануне "горожане" отпраздновали победу 0:2 над "Мидлсбро", благодаря чему оформили выход на "Уэмбли" в полуфинальную стадию Кубка Англии. Впереди у подопечных Гваридолы два других важнейших матча.



Уже в среду "Сити" отправится в гости к "Монако", чтобы провести ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. А в следующее воскресенье "горожане" примут на "Этихад" своего непосредственного соседа по таблице Премьер-Лиги "Ливерпуль". Гвардиола считает этот отрезок длиной в неделю определяющим для своей команды.



"Матчи против "Монако" и против "Ливерпуля" до международного перерыва станут определяющими для нашего сезона".



"Каждый матч, что ты играешь, ты должен играть хорошо. Ты должен стремиться к победе и показывать сопернику, что вышел на игру ради победы. Только с таким настроем клуб сможет прогрессировать, и это то, что я стараюсь обеспечить здесь. Не имеет значения, какой это турнир. Никаких жалоб, сожалений — просто выходи и старайся выиграть матч", — сообщил Гвардиола BBC.