Конте: "Место в топ-4 — хорошая цель для "Арсенала"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте встал на защиту своего коллеги Арсена Венгера из "Арсенала" и заявил, что завоевание места в топ-4 Премьер-Лиги является вполне достойным достижением.

Несколько лет назад Венгер произнес знаменитую фразу о том, что место в первой четверке для него сродни трофею. Однако фанаты лондонского клуба устали от такого рода стабильности и жаждут настоящих трофеев.



В данный момент "канониры" уже выбыли из Лиги Чемпионов и не имеют реальных шансов на титул Премьер-Лиги, однако Конте находит обрушившуюся на Арсена критику несправедливой.



"Это непростой момент для Венгера, но мы говорим о великом тренере. Думаю, он очень многого добился за 20 лет в "Арсенале". Он проделал большую работу. Каждый год "Арсенал" участвует в Лиге Чемпионов".



Думаю, сейчас попадание в Лиге Чемпионов тоже может быть хорошей целью, потому что в Англии это непросто. В этом сезоне шесть команд сражаются друг с другом за попадание в Лигу Чемпионов".



"В следующем сезоне в борьбу могут быть вовлечены семь или восемь команд. В прошлом ему всегда удавалось выходить победителем из этой борьбы. Я не знаю, что их ждет, но он заслуживает уважения за прошлое, за проделанную работу", — цитирует Конте The Independent.