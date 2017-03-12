Конте: "Место в топ-4 — хорошая цель для "Арсенала"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте встал на защиту своего коллеги Арсена Венгера из "Арсенала" и заявил, что завоевание места в топ-4 Премьер-Лиги является вполне достойным достижением.
Несколько лет назад Венгер произнес знаменитую фразу о том, что место в первой четверке для него сродни трофею. Однако фанаты лондонского клуба устали от такого рода стабильности и жаждут настоящих трофеев.
В данный момент "канониры" уже выбыли из Лиги Чемпионов и не имеют реальных шансов на титул Премьер-Лиги, однако Конте находит обрушившуюся на Арсена критику несправедливой.
"Это непростой момент для Венгера, но мы говорим о великом тренере. Думаю, он очень многого добился за 20 лет в "Арсенале". Он проделал большую работу. Каждый год "Арсенал" участвует в Лиге Чемпионов".
Думаю, сейчас попадание в Лиге Чемпионов тоже может быть хорошей целью, потому что в Англии это непросто. В этом сезоне шесть команд сражаются друг с другом за попадание в Лигу Чемпионов".
"В следующем сезоне в борьбу могут быть вовлечены семь или восемь команд. В прошлом ему всегда удавалось выходить победителем из этой борьбы. Я не знаю, что их ждет, но он заслуживает уважения за прошлое, за проделанную работу", — цитирует Конте The Independent.
12.03.2017 09:00
Просмотров: 1376
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Зачем Орсинолю топ4, чтобы потом позорно слить со счетом 10:2, в чемпионшипе им место.
(ответить)
Норм окропил арсенал и венгера
(ответить)
Приятно читать такие интервью от новичка Лиги, который здесь только несколько месяцев. Видно в нем воспитание и уважение к коллеге, который уже столько лет трудится на одном месте. От португальской гнилой твари подобное не услышишь в адрес Венгера
(ответить)
В след. сезоне Эве тоже должен составить конкуренцию
(ответить)
troll 80 lvl =)))
(ответить)
кто еще не обоссывал старика?
(ответить)
Сезона не провел в апл, а уже троллит венгре.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий