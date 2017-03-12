Конте: "Место в топ-4 — хорошая цель для "Арсенала"

Антонио Конте и Арсен Венгер Главный тренер "Челси" Антонио Конте встал на защиту своего коллеги Арсена Венгера из "Арсенала" и заявил, что завоевание места в топ-4 Премьер-Лиги является вполне достойным достижением.

Несколько лет назад Венгер произнес знаменитую фразу о том, что место в первой четверке для него сродни трофею. Однако фанаты лондонского клуба устали от такого рода стабильности и жаждут настоящих трофеев.

В данный момент "канониры" уже выбыли из Лиги Чемпионов и не имеют реальных шансов на титул Премьер-Лиги, однако Конте находит обрушившуюся на Арсена критику несправедливой.

"Это непростой момент для Венгера, но мы говорим о великом тренере. Думаю, он очень многого добился за 20 лет в "Арсенале". Он проделал большую работу. Каждый год "Арсенал" участвует в Лиге Чемпионов".

Думаю, сейчас попадание в Лиге Чемпионов тоже может быть хорошей целью, потому что в Англии это непросто. В этом сезоне шесть команд сражаются друг с другом за попадание в Лигу Чемпионов".

"В следующем сезоне в борьбу могут быть вовлечены семь или восемь команд. В прошлом ему всегда удавалось выходить победителем из этой борьбы. Я не знаю, что их ждет, но он заслуживает уважения за прошлое, за проделанную работу", — цитирует Конте The Independent.


Метки Арсенал, Венгер, Конте, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. psymusic 12.03.2017 10:41 # psymusic
    Зачем Орсинолю топ4, чтобы потом позорно слить со счетом 10:2, в чемпионшипе им место.

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  2. skorseze 12.03.2017 10:03 # skorseze
    Норм окропил арсенал и венгера

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  3. staryi-eblan 12.03.2017 09:54 # staryi-eblan
    Приятно читать такие интервью от новичка Лиги, который здесь только несколько месяцев. Видно в нем воспитание и уважение к коллеге, который уже столько лет трудится на одном месте. От португальской гнилой твари подобное не услышишь в адрес Венгера

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  4. gidro-met 12.03.2017 09:50 # gidro-met
    В след. сезоне Эве тоже должен составить конкуренцию

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  5. division 12.03.2017 09:37 # division
    troll 80 lvl =)))

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  6. fc-zenit 12.03.2017 09:25 # fc-zenit
    кто еще не обоссывал старика?

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  7. jbannon 12.03.2017 09:05 # jbannon
    Сезона не провел в апл, а уже троллит венгре.

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