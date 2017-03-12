"Реал" желает услышать ответ от Де Хеа к маю

Давид Де Хеа "Реал" попросил голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа определиться к маю, хочет ли он перейти в Королевский клуб.

По слухам, приобретение звездного голкипера является приоритетом для "Реала" на грядущее лето. Одной из целей "сливочных" как раз называется их соотечественник Де Хеа, которого они уже пытались переманить из Манчестере летом 2015.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, источники из Испании подтверждают, что "Реал" действительно возобновил интерес к Давиду. А недавно агент Жорже Мендеш провел личную встречу с Де Хеа, чтобы обрисовать ситуацию.

В разговоре со своим клиентом Мендеш сообщил, что боссы "Реала" хотят получить ответ от Де Хеа к первой неделе мая. Если 26-летний испанец не выразит желания вернуться на родину, клуб с "Сантьяго Бернабеу" обратится к своему альтернативному варианту — Тибо Куртуа из "Челси".

Если верить слухам, рассчитанный до июня 2019 контракт Де Хеа с "Юнайтед" содержит пункт, согласно которому "Реал" может выкупить Давида за 50 миллионов фунтов — естественно, с согласия самого Давида, от которого теперь все и зависит.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Реал, слухи

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1392

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  1. carrick-16 12.03.2017 10:38 # carrick-16
    Да не пойдёт он туда

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  2. alarma 12.03.2017 10:26 # alarma
    Представляю вопли скама если их лучший игрок таки перейдет в реал. Кекеее))

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  3. dragonishka 12.03.2017 09:26 # dragonishka
    Факс починили?

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  4. chelsea-69 12.03.2017 08:22 # chelsea-69
    А зачем, он же пришел в мю за трофеями

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  5. blueswin 12.03.2017 08:09 # blueswin
    в это лето перейдёт кажись уже всё таки

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  6. knvlay 12.03.2017 08:05 # knvlay
    На классе проигнорит мадридскую помойку

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