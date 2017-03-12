"Реал" желает услышать ответ от Де Хеа к маю

"Реал" попросил голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа определиться к маю, хочет ли он перейти в Королевский клуб.

По слухам, приобретение звездного голкипера является приоритетом для "Реала" на грядущее лето. Одной из целей "сливочных" как раз называется их соотечественник Де Хеа, которого они уже пытались переманить из Манчестере летом 2015.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, источники из Испании подтверждают, что "Реал" действительно возобновил интерес к Давиду. А недавно агент Жорже Мендеш провел личную встречу с Де Хеа, чтобы обрисовать ситуацию.



В разговоре со своим клиентом Мендеш сообщил, что боссы "Реала" хотят получить ответ от Де Хеа к первой неделе мая. Если 26-летний испанец не выразит желания вернуться на родину, клуб с "Сантьяго Бернабеу" обратится к своему альтернативному варианту — Тибо Куртуа из "Челси".



Если верить слухам, рассчитанный до июня 2019 контракт Де Хеа с "Юнайтед" содержит пункт, согласно которому "Реал" может выкупить Давида за 50 миллионов фунтов — естественно, с согласия самого Давида, от которого теперь все и зависит.