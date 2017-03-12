28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча воскресенья

В воскресенье 12 марта поединком "Ливерпуля" и "Бернли" продолжится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — БЕРНЛИ 19:00 Онлайн-трансляция



Болельщики "Ливерпуля", наверняка, не забыли свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги. Начав кампанию с яркой победы 3:4 в гостях у "Арсенала", затем подопечные Юргена Клоппа отправились на "Терф Мур", где были неожиданно биты со счетом 2:0.



На сей раз история повторяется: неделю назад "красные" уверенно переиграли "Арсенал" со счетом 3:1, благодаря чему смогли вернуться в топ-4 Премьер-Лиги. Но все эти старания будут лишены смысла, если "Ливерпуль" ударит в грязь лицом против "Бернли".



"Ливерпуль" против соперников из нижней части таблицы и "Ливерпуль" против лидеров — это две разных команды. Но раздвоением личности страдают и "бордовые", которые совершенно по-разному играют дома и на выезде. В этом сезоне "Бернли" не одержали ни одной победы за пределами "Терф Мур", а лучшее выездное достижение коллектива Шона Дайча — безголевая ничья в гостях у "Манчестер Юнайтед".



"Ливерпуль" и "Бернли" встречались в рамках Премьер-Лиги пять раз. "Красные" выиграли четыре первых матча с общим счетом 11:0. Последний раз "бордовые" побеждали на "Энфилде" в сентябре 1974, с тех пор потерпев здесь восемь поражений и однажды добившись ничьей.



Третий матч кряду с травмой стопы пропустит капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон. Также вне игры Даниэль Старридж, а Деян Ловрен и Роберто Фирмино под вопросом.



В лазарете "Бернли" остаются Стивен Дефур и Йоханн Берг Гудмундссон, но Том Хитом оправился после болезни. Джо Бартон сможет сыграть, поэтому что FA отложила рассмотрение его дела о ставках.