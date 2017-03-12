Венгер называет критику "несправедливой" и хочет остаться в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил о намерении остаться на своем посту, а также назвал "несправедливой" критику в адрес команды и себя лично после домашнего поражения в Лиге Чемпионов от "Баварии" со счетом 5:1.

В субботу "канониры" оформили выход в полуфинал Кубка Англии, разгромив скромный "Линкольн" (5:0). Перед матчем на "Эмирейтс" состоялось массовое шествие фанатов "Арсенала" с призывом к Венгеру уйти, однако Арсен намекает, что хочет продлить свой истекающий контракт.



"Давайте не будем слишком много говорить обо мне, потому что в последнее время этого действительно много. За свою жизнь я показал, что хочу стараться служить этому клубу с полной самоотдачей, и я продолжу делать это до тех пор, пока я здесь".



"Как долго я здесь пробуду? В данный момент я не знаю. Я всегда демонстрировал большую преданность, и мое предпочтение — остаться здесь. Я сосредоточен на своей работе. Я позволяю другим людям судить о том, насколько я успешен".



"Люди говорят, говорят и говорят, но это не означает, что они говорят правду. Мы должны принять это и показывать хорошую игру на футбольном поле. Пусть люди говорят, но мы все равно должны показывать им, чего мы стоим".



"Когда у меня есть проблема, я стараюсь ее решить. Я амбициозен, и я всегда стремлюсь решать проблемы, с которыми сталкиваюсь. Иногда возникают проблемы более серьезного масштаба, но проблемы есть всегда", — цитирует Венгера Sky Sports.



Также Арсен заявил, что считает несправедливой критику за домашнее поражение от "Баварии". Венгер по-прежнему верит, что в вылете "Арсенала" из Лиги Чемпионов виноват рефери.



"Думаю, команду несправедливо критиковали за наш последний матч против "Баварии", потому что мы сыграли выдающимся образом. Наша игра была прикончена не ошибкой игроков. Однако мы должны дистанцироваться от этого и взглянуть на картину в большем масштабе, нежели этого хотят люди".



"Нам требовалась реакция сегодня, и мы это сделали. Думаю, мы сыграли выдающимся образом против "Баварии". Наша игра была прикончена рефери. Я посмотрел этот матч уже три раза и по-прежнему считаю, что рефери прикончил нашу игру".



"Я бы хотел посмотреть матч с вами, и тогда вы бы увидели, что игроки никого не подвели — ни меня, ни самих себя, ни клуб. Думаю, мы показывали выдающуюся игру, пока оставались в полном составе", — добавил Венгер.