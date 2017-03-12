Моуриньо хочет остаться в "Юнайтед" надолго

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что он счастлив на "Олд Траффорд" и хотел бы продлить свое пребывание в клубе за пределы контракта, истекающего в 2020 году.

Ни в одном из своих предыдущих клубов португальский тренер не задерживался дольше, чем на три года. Однако на сей раз Моуриньо желает переломить эту традицию — Жозе, наконец, нашел место, где он хочет работать долго.



"Я бы хотел этого. Я люблю клуб. Благодаря хорошей связи со всеми у меня такое ощущение, что я здесь нахожусь гораздо дольше, чем это есть на самом деле".



"Думаю, сложная сторона моей работа касается тех ожиданий, к которым исторически привык клуб. Я чувствую себя немного виноватым из-за этого, потому что я привык выигрывать трофеи в каждом клубе".



"Между нашим истинным потенциалом и существующими ожиданиями есть разница, и привести эту разницу в соответствие — это самое сложное".



"Когда я возвращался в "Челси", то думал, что останусь надолго. Я дал слово, что буду в клубе до тех пор, пока они этого хотят. То же самое я говорю и в "Манчестер Юнайтед".



"Я действительно счастлив здесь, и я действительно наслаждаюсь работой здесь, поэтому я даю слово, что буду здесь до тех пор, пока владельцы и руководство хотят этого", — сообщил Моуриньо BBC.