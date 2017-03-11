"Арсенал" забил пять безответных мячей "Линкольну"

"Арсенал" уверенно вышел в полуфинал Кубка Англии, отправив в ворота "Линкольна" из пятого дивизиона пять безответных мячей.

Главный тренер "канониров" Арсен Венгер предпочел не рисковать и выставил практически сильнейший состав, из числа основных игроков оставив на лавке лишь Месута Озила. В команду вернулся даже голкипер Петр Чех, обычно не получающий практики в кубковых соревнованиях.



Как и подобает команде из пятого дивизиона, приехавшей на "Эмирейтс", "Линкольн" ушел в глухую оборону и категорически не соглашался взвинчивать темп. "Арсенал" держал мяч, но не имел свободного пространства и с огромным трудом пробивался через частокол ног.



На 14-й минуте Тео Уолкотт отметился хорошим ударом с линии штрафной, но голкипер Пол Фарман перевел мяч в штангу. Вскоре "Линкольн" ответил опаснейшим прорывом Натана Редмонда, которого обезвредил Чех.



Однако выстоять до перерыва "Линкольну" не удалось. В самой концовке тайма Оливье Жиру сделал скидку на Уолкотта внутри штрафной, а Тео пробил с рикошетом — 1:0.



Во втором тайме "канониры" принялись искать второй гол и достаточно быстро добились своего. На 53-й минуте Жиру с близкого расстояния завершил комбинацию после нескольких коротких передач в касание — 2:0.



"Линкольн" окончательно пал духом, и на 58-й минуте капитан гостей Люк Уотерфолл срезал мяч в собственные ворота после прострела Кирана Гиббса — 3:0.



Игра окончательно успокоилась, но в заключительные полчаса "Арсенал" оформил еще пару голов. Сперва Алексис Санчес отметился ударом с дистанции — 4:0. А затем Аарон Рэмси буквально завел мяч в ворота — 5:0.



"Арсенал" уверенно прошел вторую подряд команду из пятого дивизиона и стал участником 1/2 финала Кубка Англии. Таким образом, подопечные Арсена Венгера продолжают борьбу за трофей, завоевание которого способно скрасить впечатление от этого неудачно складывающегося сезона.



"Арсенал" — "Линкольн" — 5:0 (1:0)



Голы: Уолкотт 45, Жиру 53, Уотерфолл 58 (авт), Санчес 72, Рэмси 77



"Арсенал": Чех, Беллерин, Мустафи, Косьелни, Гиббс, Рэмси, Джака (Кокелен 61), Уолкотт, Окслейд-Чемберлен (Озил 27), Санчес, Жиру (Перес 65).



Предупреждения: Джака, Косьелни.