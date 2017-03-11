Лазар Маркович готов ко второму шансу в "Ливерпуле"
Вингер "Халла" Лазар Маркович намекнул, что надеется на свое возвращение в "Ливерпуль" после истечения арендного соглашения.
Напомним, Маркович присоединился к "красным" еще в 2014 году, но толком себя не проявил на "Энфилде". После невыразительного дебютного сезона в Англии, Лазар отправился на 12 месяцев в "Фенербахче", а первую половину этой кампании провел в лиссабонском "Спортинге".
В январе 23-летний серб отправился в "Халл" и сейчас помогает команде Марку Силвы сражаться за выживание. Маркович рад вернуться в Премьер-Лигу и считает, что на его будущем в "Ливерпуле" рано ставить крест.
"Будет правильно сказать, что у меня осталось незаконченное дело в Премьер-Лиге. Для этого я и вернулся. Я хочу помочь команде и своей игрой обеспечить ей то, что мы заслуживаем".
"Приятно снова играть в Премьер-Лиге. Это сильнейшая лига в мире, и я очень рад вернуться. Я перешел сюда, чтобы помочь "Халлу" остаться в Премьер-Лиге. Я поговорил с тренером, и он сказал мне, что думает о ситуации "Халла". Это убедило меня перейти сюда, чтобы стараться изо всех сил".
"С момента, как я присоединился к "Ливерпулю", прошло два или три года. Я стал более зрелым и более опытным игроком, и это сыграет довольно важную роль в моем дальнейшем развитии".
"Я по-прежнему являюсь игроком "Ливерпуля". Летом мы поговорим, и там станет видно. Думаю, я подхожу стилю Юргена Клоппа, но у него может быть свое мнение на этот счет. Его стиль подходит "Ливерпулю", и кажется, что болельщикам нравится такая игра, и игрокам нравится так играть, поэтому все стороны довольны".
"Конечно, любой опыт, полученный в большом клубе, идет на пользу и делает тебя более зрелым. Уверен, это поможет мне в будущем", — сообщил Маркович Sky Sports.
11.03.2017 21:00
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перерос он уже уровень этого гавна
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Как раз для колбасы игрок
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следующий сезон как последний шанс - либо пан либо пропал.
переходил в клуб как ярчайший талант, но совсем ничего не реализовал. ему не повезло оказаться в клубе в то время, когда БР сам не знал как и в какой футбол играть. вот и приходилось парню играть в непонятно что.
я помню слова БР - " я просил приобрести мне Санчеса, а мне купили Балотелли и Ламберта...." с такими игроками ни один тренер не смог бы поставить комбинационный футбол. команда реально мучалась, а не играла, а провально потраченные деньги с продажи Суареса лежат на трансферном мать его комитете, в котором непонятно кто и непонятно чем думает, зато козлом отпущения во всех грехах сделали Роджерса, хотя разгонять надо было именно этот комитет, который по факту и слил сезон.
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ахахааа...
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