"Эвертон" увеличил давление на "Юнайтед" и "Арсенал"

Разгромив "Вест Бромвич" со счетом 3:0, "Эвертон" приблизился на расстояние в два очка к "Манчестер Юнайтед" и три очка к "Арсеналу".

Хозяева "Гудисон Парк" сразу же взяли своего соперника в тиски. "Вест Бромвич" был вынужден обороняться и до поры до времени делал это достаточно уверенно.



Однако с течением времени давление "Эвертона" все нарастало, и на 39-й минуте случился давно назревший гол. Бен Фостер справился с ударом Росса Баркли с линии штрафной, но перед добиванием Кевина Миральяса оказался бессилен — 1:0.



Под самый занавес первого тайма "дрозды" пропустили еще раз. Ромелу Лукаку продемонстрировал хорошее движение на правом фланге, чуть сместился в центр и сделал скрытую передачу в штрафную площадь на Моргана Шнайдерлена, который ускользнул от Джейка Ливермора и пробил мимо Фостера — 2:0.



Второй тайм начался обнадеживающе, но довольно быстро темп упал, а игра стала убаюкивающей. Гости не проявили никакого желания избежать поражения, а на 82-й минуте Лукаку и вовсе сделал счет разгромным, кивком головы послав мяч в ворота после навеса Баркли — 3:0.



"Эвертон" уверенно переиграл своего непосредственного соседа по турнирной таблице, увеличив дистанцию между командами до семи очков. Одновременно "ириски" приблизились на угрожающее расстояние к "Арсеналу" и "Манчестер Юнайтед", которые всего в трех и двух баллах, соответственно, впереди.



"Эвертон" — "Вест Бромвич". Отчет о матче