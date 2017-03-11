"Эвертон" увеличил давление на "Юнайтед" и "Арсенал"

Ромелу Лукаку Разгромив "Вест Бромвич" со счетом 3:0, "Эвертон" приблизился на расстояние в два очка к "Манчестер Юнайтед" и три очка к "Арсеналу".

Хозяева "Гудисон Парк" сразу же взяли своего соперника в тиски. "Вест Бромвич" был вынужден обороняться и до поры до времени делал это достаточно уверенно.

Однако с течением времени давление "Эвертона" все нарастало, и на 39-й минуте случился давно назревший гол. Бен Фостер справился с ударом Росса Баркли с линии штрафной, но перед добиванием Кевина Миральяса оказался бессилен — 1:0.

Под самый занавес первого тайма "дрозды" пропустили еще раз. Ромелу Лукаку продемонстрировал хорошее движение на правом фланге, чуть сместился в центр и сделал скрытую передачу в штрафную площадь на Моргана Шнайдерлена, который ускользнул от Джейка Ливермора и пробил мимо Фостера — 2:0.

Второй тайм начался обнадеживающе, но довольно быстро темп упал, а игра стала убаюкивающей. Гости не проявили никакого желания избежать поражения, а на 82-й минуте Лукаку и вовсе сделал счет разгромным, кивком головы послав мяч в ворота после навеса Баркли — 3:0.

"Эвертон" уверенно переиграл своего непосредственного соседа по турнирной таблице, увеличив дистанцию между командами до семи очков. Одновременно "ириски" приблизились на угрожающее расстояние к "Арсеналу" и "Манчестер Юнайтед", которые всего в трех и двух баллах, соответственно, впереди.

"Эвертон" — "Вест Бромвич". Отчет о матче


Метки Вест Бромвич, обзор матча, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2017 19:55

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Последние комментарии:




  1. rap-woiska 11.03.2017 20:51 # rap-woiska
    пздц аснал катают

    гол линкольна возьму за 2.65

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  2. manutd-20champ 11.03.2017 20:34 # manutd-20champ
    бредятина

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  3. chebrec 11.03.2017 20:29 # chebrec
    Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор приедет в Москву 9 мая.

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  4. reeker 11.03.2017 20:29 # reeker
    Ну чё ребята,есть шанс у Линкольна?Как думаете?

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  5. budun 11.03.2017 20:28 # budun
    Основной состав против клуба пятой лиги, ну Арсен выдал.

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  6. wolfsmensch 11.03.2017 20:18 # wolfsmensch
    Эвертон молодец, но та десятиматчевая беспобедная серия осенью аукается. Не прыгнут в нынешнем сезоне выше 7-ого места. Но в еврокубки попадут. Главное - удержать Кумана

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  7. rav-07 11.03.2017 20:13 # rav-07
    Лол, какое давление. Две игры в запасе + 2 очка.

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  8. division 11.03.2017 20:11 # division
    ириски пристроились сзади к гейгуннерам и мочепитам

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  9. pistolero-lfc 11.03.2017 20:11 # pistolero-lfc
    Конониры трепещите. Колбаса тоже кстати, самая лучшая команда 2017 года хочет вытеснить нас из 4ки.

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  10. mancunia-planet 11.03.2017 20:10 # mancunia-planet
    Шнайденрлен к месту пришелся, норм трансфер

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  11. sellman 11.03.2017 20:09 # sellman
    Привет, скотобаза

    Поражаюсь, как ВХЮ с таким составом постоянно сосирует.

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  12. reeker 11.03.2017 20:01 # reeker
    Скоро манков сместят с шестого места,и они будут писдеть про топ 7.

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