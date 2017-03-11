"Эвертон" увеличил давление на "Юнайтед" и "Арсенал"
Разгромив "Вест Бромвич" со счетом 3:0, "Эвертон" приблизился на расстояние в два очка к "Манчестер Юнайтед" и три очка к "Арсеналу".
Хозяева "Гудисон Парк" сразу же взяли своего соперника в тиски. "Вест Бромвич" был вынужден обороняться и до поры до времени делал это достаточно уверенно.
Однако с течением времени давление "Эвертона" все нарастало, и на 39-й минуте случился давно назревший гол. Бен Фостер справился с ударом Росса Баркли с линии штрафной, но перед добиванием Кевина Миральяса оказался бессилен — 1:0.
Под самый занавес первого тайма "дрозды" пропустили еще раз. Ромелу Лукаку продемонстрировал хорошее движение на правом фланге, чуть сместился в центр и сделал скрытую передачу в штрафную площадь на Моргана Шнайдерлена, который ускользнул от Джейка Ливермора и пробил мимо Фостера — 2:0.
Второй тайм начался обнадеживающе, но довольно быстро темп упал, а игра стала убаюкивающей. Гости не проявили никакого желания избежать поражения, а на 82-й минуте Лукаку и вовсе сделал счет разгромным, кивком головы послав мяч в ворота после навеса Баркли — 3:0.
"Эвертон" уверенно переиграл своего непосредственного соседа по турнирной таблице, увеличив дистанцию между командами до семи очков. Одновременно "ириски" приблизились на угрожающее расстояние к "Арсеналу" и "Манчестер Юнайтед", которые всего в трех и двух баллах, соответственно, впереди.
"Эвертон" — "Вест Бромвич". Отчет о матче
11.03.2017 19:55
Просмотров: 1177
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
пздц аснал катают
гол линкольна возьму за 2.65
(ответить)
бредятина
(ответить)
Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор приедет в Москву 9 мая.
(ответить)
Ну чё ребята,есть шанс у Линкольна?Как думаете?
(ответить)
Основной состав против клуба пятой лиги, ну Арсен выдал.
(ответить)
Эвертон молодец, но та десятиматчевая беспобедная серия осенью аукается. Не прыгнут в нынешнем сезоне выше 7-ого места. Но в еврокубки попадут. Главное - удержать Кумана
(ответить)
Лол, какое давление. Две игры в запасе + 2 очка.
(ответить)
ириски пристроились сзади к гейгуннерам и мочепитам
(ответить)
Конониры трепещите. Колбаса тоже кстати, самая лучшая команда 2017 года хочет вытеснить нас из 4ки.
(ответить)
Шнайденрлен к месту пришелся, норм трансфер
(ответить)
Привет, скотобаза
Поражаюсь, как ВХЮ с таким составом постоянно сосирует.
(ответить)
Скоро манков сместят с шестого места,и они будут писдеть про топ 7.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий