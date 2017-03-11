Моуриньо удивлен, что фанаты "Челси" не требуют от Конте смены стиля
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил удивление, почему болельщики "Челси" до сих пор не потребовали от Антонио Конте изменить стиль игры.
В период работы на "Стэмфорд Бридж" Моуриньо нередко подвергался критике за чересчур оборонительный стиль игры, даже в период завоевания трофеев. После прихода на тренерский мостик Конте эта модель едва ли изменилась, однако замечаний итальянскому специалисту никто не делает, что весьма удивляет Жозе.
"Я не удивлен успехами "Челси". Я удивлен тем, как они играют. Я удивлен, потому что думал, что они (болельщики) будут требовать футбола другого рода. "Челси" феноменален, но "Челси" является удивительно оборонительной командой", — сообщил Моуриньо BBC.
Также в преддверии своего возвращения на "Стэмфорд Бридж" в рамках четвертьфинального матча Кубка Англии Моуриньо признался, что им не движет чувство мести.
"Я не жажду мести, не жажду чего-либо плохого или неправильного. Знаю, люди не забыли, чего я добился там. Думаю, в своем втором сезоне все мы поплатились за наш феноменальный успех в Премьер-Лиге и Кубке Лиги", — добавил Моуриньо.
11.03.2017 19:30
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Последние комментарии:
Сейчас бы в 2к17 подгорать от майндгеймс Маура и пытаться опровергать его гонево перед матчем.
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Норм лицемерные пенсы подорваны
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Он вообще в курсе сколько членси забил?
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обида еб...ая.
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Моуриньо понимает вообще к кому в гости он едет в понедельник?Так наивно полагать,что после его высеров Конте будет пытаться доказать ему обратное и начнёт играть в контроль мяча.Скорее Конте набъет ему ебало у бровки.Нету у МЮ шансов,нету.
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Конте слишком сдержан и умён, чтобы вестись на такого рода провокацию. Неужели Моуриньо думает, что после этого интервью Конте будет играть в сугубо атакующий футбол в предстоящем матче, чтобы доказать Жозе обратное? Смешно) Но это единственный шанс зацепиться за победу МЮ в этом матче без Ибрагимовича.
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Я конечно уважаю Маура, но пора ему заканчивать в эти игры с Челси играть. Пусть ищет решение своих проблем на поле, а не в этих высерах.
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пздец Челси в кубке, разЪебёт их Манчестер Юнайтед как нехер делать
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патамушта им все нравица, вот ты пинс то, жозе
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Чья бы корова мычала. Сам вечно одной схемой играет и тактика - забрось на нападающего и всё. И ещё что-то трындит тут
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и это говорит человек, который два года назад ставил автобусы?
чья собака рычала, а твоя молчала...
начались "игры разума" от Жозе (=
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Ну вообще-то футбол Конте зрелищный в отличии от твоего. Что он несет? Зависть тупая зависть. Твой футбол Жозе рядом не стоял с Футболом Конте, уже в третей части победного сезона был футбол на грани провала. Что и произошло в следующем сезоне.
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А так хули им требовать, они привыкли дерьма хавать
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Когда автобусник говорит про оборонительный футбол)
Тем более что пенсы в полне сбалансированный футбол играют.
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Челси выходит из обороны через короткий пас, Челси на порядок больше создаёт и забивает, Челси сразу после потери стремится вернуть мяч. Проблемы с позиционкой имеются, но на фоне Челси Моура с Осраком в роли недоплэймейкера, который давал только работу без мяча - это и не проблема вовсе.
Знатно он переобувается, прям как фаны мю после назначения переводчика.
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Моур будет ныть прошлым
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На нынешний Челси любому болельщику намного приятней смотреть нежели на Челси Моуриньо.Несмотря на то,что все пиздят про оборонительный футбол,Челси забивает очень много и играет очень красиво.
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зато фанам унитайзед норм, и стиль дерьмо, и результаты.
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Маур не умеет вскрывать автобусы, в отличии от Конте
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Португезу стоило бы пластинку сменить: Челси, Челси, Челси...заело.
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