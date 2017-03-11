Моуриньо удивлен, что фанаты "Челси" не требуют от Конте смены стиля

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил удивление, почему болельщики "Челси" до сих пор не потребовали от Антонио Конте изменить стиль игры.

В период работы на "Стэмфорд Бридж" Моуриньо нередко подвергался критике за чересчур оборонительный стиль игры, даже в период завоевания трофеев. После прихода на тренерский мостик Конте эта модель едва ли изменилась, однако замечаний итальянскому специалисту никто не делает, что весьма удивляет Жозе.



"Я не удивлен успехами "Челси". Я удивлен тем, как они играют. Я удивлен, потому что думал, что они (болельщики) будут требовать футбола другого рода. "Челси" феноменален, но "Челси" является удивительно оборонительной командой", — сообщил Моуриньо BBC.



Также в преддверии своего возвращения на "Стэмфорд Бридж" в рамках четвертьфинального матча Кубка Англии Моуриньо признался, что им не движет чувство мести.



"Я не жажду мести, не жажду чего-либо плохого или неправильного. Знаю, люди не забыли, чего я добился там. Думаю, в своем втором сезоне все мы поплатились за наш феноменальный успех в Премьер-Лиге и Кубке Лиги", — добавил Моуриньо.