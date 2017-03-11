Моуриньо удивлен, что фанаты "Челси" не требуют от Конте смены стиля

Жозе Моуриньо и Антонио Конте Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил удивление, почему болельщики "Челси" до сих пор не потребовали от Антонио Конте изменить стиль игры.

В период работы на "Стэмфорд Бридж" Моуриньо нередко подвергался критике за чересчур оборонительный стиль игры, даже в период завоевания трофеев. После прихода на тренерский мостик Конте эта модель едва ли изменилась, однако замечаний итальянскому специалисту никто не делает, что весьма удивляет Жозе.

"Я не удивлен успехами "Челси". Я удивлен тем, как они играют. Я удивлен, потому что думал, что они (болельщики) будут требовать футбола другого рода. "Челси" феноменален, но "Челси" является удивительно оборонительной командой", — сообщил Моуриньо BBC.

Также в преддверии своего возвращения на "Стэмфорд Бридж" в рамках четвертьфинального матча Кубка Англии Моуриньо признался, что им не движет чувство мести.

"Я не жажду мести, не жажду чего-либо плохого или неправильного. Знаю, люди не забыли, чего я добился там. Думаю, в своем втором сезоне все мы поплатились за наш феноменальный успех в Премьер-Лиге и Кубке Лиги", — добавил Моуриньо.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2017 19:30

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Последние комментарии:




  1. sausage 11.03.2017 20:54 # sausage
    Сейчас бы в 2к17 подгорать от майндгеймс Маура и пытаться опровергать его гонево перед матчем.

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  2. tulup 11.03.2017 20:43 # tulup
    Норм лицемерные пенсы подорваны

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  3. zhaak 11.03.2017 20:37 # zhaak
    Он вообще в курсе сколько членси забил?

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  4. chebrec 11.03.2017 20:33 # chebrec
    обида еб...ая.

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  5. reeker 11.03.2017 20:32 # reeker
    Моуриньо понимает вообще к кому в гости он едет в понедельник?Так наивно полагать,что после его высеров Конте будет пытаться доказать ему обратное и начнёт играть в контроль мяча.Скорее Конте набъет ему ебало у бровки.Нету у МЮ шансов,нету.

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  6. shirokov15 11.03.2017 20:28 # shirokov15
    Конте слишком сдержан и умён, чтобы вестись на такого рода провокацию. Неужели Моуриньо думает, что после этого интервью Конте будет играть в сугубо атакующий футбол в предстоящем матче, чтобы доказать Жозе обратное? Смешно) Но это единственный шанс зацепиться за победу МЮ в этом матче без Ибрагимовича.

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  7. theunion 11.03.2017 20:21 # theunion
    Я конечно уважаю Маура, но пора ему заканчивать в эти игры с Челси играть. Пусть ищет решение своих проблем на поле, а не в этих высерах.

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  8. mancunia-planet 11.03.2017 20:16 # mancunia-planet
    пздец Челси в кубке, разЪебёт их Манчестер Юнайтед как нехер делать

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  9. sharan 11.03.2017 20:12 # sharan
    патамушта им все нравица, вот ты пинс то, жозе

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  10. mata-hazard 11.03.2017 20:10 # mata-hazard
    Чья бы корова мычала. Сам вечно одной схемой играет и тактика - забрось на нападающего и всё. И ещё что-то трындит тут

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  11. liverpool888 11.03.2017 20:06 # liverpool888
    и это говорит человек, который два года назад ставил автобусы?
    чья собака рычала, а твоя молчала...
    начались "игры разума" от Жозе (=

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  12. goya 11.03.2017 20:01 # goya
    Ну вообще-то футбол Конте зрелищный в отличии от твоего. Что он несет? Зависть тупая зависть. Твой футбол Жозе рядом не стоял с Футболом Конте, уже в третей части победного сезона был футбол на грани провала. Что и произошло в следующем сезоне.

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  13. sport2k 11.03.2017 19:55 # sport2k
    А так хули им требовать, они привыкли дерьма хавать

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  14. gerrard08 11.03.2017 19:53 # gerrard08
    Когда автобусник говорит про оборонительный футбол)
    Тем более что пенсы в полне сбалансированный футбол играют.

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  15. budun 11.03.2017 19:50 # budun
    Челси выходит из обороны через короткий пас, Челси на порядок больше создаёт и забивает, Челси сразу после потери стремится вернуть мяч. Проблемы с позиционкой имеются, но на фоне Челси Моура с Осраком в роли недоплэймейкера, который давал только работу без мяча - это и не проблема вовсе.

    Знатно он переобувается, прям как фаны мю после назначения переводчика.

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  16. asnural 11.03.2017 19:50 # asnural
    Моур будет ныть прошлым

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  17. reeker 11.03.2017 19:50 # reeker
    На нынешний Челси любому болельщику намного приятней смотреть нежели на Челси Моуриньо.Несмотря на то,что все пиздят про оборонительный футбол,Челси забивает очень много и играет очень красиво.

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  18. vyrentz 11.03.2017 19:43 # vyrentz
    зато фанам унитайзед норм, и стиль дерьмо, и результаты.

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  19. asnural 11.03.2017 19:39 # asnural
    Маур не умеет вскрывать автобусы, в отличии от Конте

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  20. thefa 11.03.2017 19:36 # thefa
    Португезу стоило бы пластинку сменить: Челси, Челси, Челси...заело.

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