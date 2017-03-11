Гранит Джака: "Я доволен собой"

Опорный полузащитник "Арсенала" Гранит Джака считает, что окончательно освоился в команде Арсена Венгера, хотя и признает, что в последних матчах он был недостаточно хорош.

После своего дорогостоящего перехода из менхенгладбахской "Боруссии" прошлым летом Джака успел схлопотать уже две красных карточки в Премьер-Лиге. Кроме того, Гранит был подвергнут критике за невыразительную игру в недавних матчах против "Баварии" и "Ливерпуля".



Сам 24-летний швейцарец доволен собой, хотя и признает, что пока не достиг совершенства.



"Поначалу мне требовалось проявлять терпение. Но я хорошо интегрировался, и с течением тренировок и матчей становится все лучше и лучше. Я чувствую себя очень хорошо здесь, и это важно. В трех последних матчах я был не так хорош, но в целом я могу быть доволен собой".



"Здесь в Премьер-Лиге ты должен выкладываться на 100 процентов все 90 минут. Это не так, что после 70 минут ты можешь сказать: "Мы ведем 2:0, поэтому давайте расслабимся и будем получать удовольствие". Так не бывает в Премьер-Лиге".



"Ты должен быть полностью в игре в каждый момент времени, и стоит тебе сбавить обороты хотя бы на один процент, как ты пропустишь. В этом большая разница", — цитирует Джаку Evening Standard.