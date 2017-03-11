"Сити" победил "Мидлсбро" и вышел в полуфинал Кубка Англии
Первым полуфиналистом Кубка Англии стал "Манчестер Сити", уверенно переигравший на выезде "Мидлсбро" со счетом 0:2.
Относительно последнего матча в Премьер-Лиге с первых минут у "речников" появилось четверо новых игроков, включая голкипера Брэда Гузана и нападающего Кристиана Стуани.
Тренер "горожан" Хосеп Гвардиола и вовсе произвел пять изменений, доверившись, среди прочих, Вилли Кабальеро и Давиду Сильве.
Гостям посчастливилось открыть счет уже на третьей минуте, когда Пабло Сабалета прострелил вдоль лицевой линии, и хотя у Рахима Стерлинга удар не получился, мяч достался Сильве, который неотразимо пробил с линии вратарской — 0:1.
В дальнейшем "Сити" сбавил обороты, но по-прежнему владел инициативой и контролировал игру. Хозяева много старались, но у них ничего не получалось, не считая момента, когда Браво и Сабалета на пару остановили мяч на линии своих ворот.
"Горожане" атаковали нечасто, но свои моменты имели. Правда, большинство их ударов получались неточными, как, например, выстрел Сильвы в начале второго тайма из центра штрафной площади.
Судьба матча была решена на 67-й минуте, когда гости разыграли контратаку, и Серхио Агуэро на ближней штанге замкнул отличный прострел Лероя Сане с левого фланга — 0:2.
"Сити" одержал безоговорочную победу, победу на классе, став первым полуфиналистом Кубка Англии и забронировав себе выезд на "Уэмбли". Таким образом, Хосеп Гвардиола сделал еще один шаг к своему первому трофею в английском футболе.
"Мидлсбро" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:1)
Голы: Сильва 3, Агуэро 67.
"Мидлсбро": Гузан, Да Сильва, Гибсон, Эспиноса (Фрай 50), Барраган, Лидбиттер (Рамирес 66), Клейтон, Де Рон, Стуани, Гестед (Негредо 26), Траоре.
"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Стоунс, Отаменди, Клиши, Туре (Фернандо 86), Стерлинг, Де Брюйне, Сильва, Сане (Нолито 70), Агуэро (Ихеаначо 90).
Предупреждения: Барраган, Лидбиттер, Траоре, Де Рон.
11.03.2017 17:10
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А вообще все было так, что я на выходных ездил на свадьбу к тёте и порядком там выпивал. После третьей рюмки коньяка( до этого было вино и шампанское, плюс 400 грамм водяры, благо , что выжрато все было в течение 6 часов, так что можно было себя контролировать ) стал строить глазки одной из подружек , и когда она разрешила себя облапать во время танцев, я понял, что дива на крючке . Когда все уже расходились, мы решили вместе поехать на такси, как я полагал,что сначала к ней, а затем ко мне. В итоге по приезду к ней, она сразу же предложила зайти к ней и выпить чаю. Ну, я рассудил, что грех отказывать, и как только дверь квартирки в сраном спальнике в 9-и этажном доме( именно поэтому хотел к себе) закрылась, она напрыгнула на меня словно дикая рысь и очень старательно показывала на что способен ее язык. После средненького минета она оседлала меня, и я понял, что в неё может войти ведро, поэтому быстро поменяли позицию. Когда она устроилась раком и предложила любую из своих дырок, я решил засадить ей под хвост. В целом было неплохо, но зашквар случился в том, что ей как-раз позвонил парень. Она минут пять(!) пиздела , что свадьба прошла хорошо, много не пила и уже дома ждёт любимого , а у самой хер в жопе. Я понял, что пиздец как не хотел бы,чтобы меня так же обманывали мои девушки поэтому просто вынул из неё свой член, Отбросил телефоН, заставил вычистить языком мой агрегат и ушёл . Просто пиздец как припекло от этой гниды. А кончить я бы итак не смог ибо много выпил.
Источник: http://fapl.ru/posts/53634/?c=1#c6304478
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Ладно.
ps Фагота норм накормили сегодня, хех
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Смысл выходить в полуфинал и радоваться победам,если всё равно нужно будет сыграть с Челси.Лучше бы сразу слил этот кубок и сосредоточился на других целях.
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Даша даааваааай
Которая Домрачева.
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