"Сити" победил "Мидлсбро" и вышел в полуфинал Кубка Англии

Первым полуфиналистом Кубка Англии стал "Манчестер Сити", уверенно переигравший на выезде "Мидлсбро" со счетом 0:2.

Относительно последнего матча в Премьер-Лиге с первых минут у "речников" появилось четверо новых игроков, включая голкипера Брэда Гузана и нападающего Кристиана Стуани.



Тренер "горожан" Хосеп Гвардиола и вовсе произвел пять изменений, доверившись, среди прочих, Вилли Кабальеро и Давиду Сильве.



Гостям посчастливилось открыть счет уже на третьей минуте, когда Пабло Сабалета прострелил вдоль лицевой линии, и хотя у Рахима Стерлинга удар не получился, мяч достался Сильве, который неотразимо пробил с линии вратарской — 0:1.



В дальнейшем "Сити" сбавил обороты, но по-прежнему владел инициативой и контролировал игру. Хозяева много старались, но у них ничего не получалось, не считая момента, когда Браво и Сабалета на пару остановили мяч на линии своих ворот.



"Горожане" атаковали нечасто, но свои моменты имели. Правда, большинство их ударов получались неточными, как, например, выстрел Сильвы в начале второго тайма из центра штрафной площади.



Судьба матча была решена на 67-й минуте, когда гости разыграли контратаку, и Серхио Агуэро на ближней штанге замкнул отличный прострел Лероя Сане с левого фланга — 0:2.



"Сити" одержал безоговорочную победу, победу на классе, став первым полуфиналистом Кубка Англии и забронировав себе выезд на "Уэмбли". Таким образом, Хосеп Гвардиола сделал еще один шаг к своему первому трофею в английском футболе.



"Мидлсбро" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:1)



Голы: Сильва 3, Агуэро 67.



"Мидлсбро": Гузан, Да Сильва, Гибсон, Эспиноса (Фрай 50), Барраган, Лидбиттер (Рамирес 66), Клейтон, Де Рон, Стуани, Гестед (Негредо 26), Траоре.



"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Стоунс, Отаменди, Клиши, Туре (Фернандо 86), Стерлинг, Де Брюйне, Сильва, Сане (Нолито 70), Агуэро (Ихеаначо 90).



Предупреждения: Барраган, Лидбиттер, Траоре, Де Рон.