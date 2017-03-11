Конте не будет сдерживать эмоции против МЮ

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не будет сдерживать эмоции во время четвертьфинала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

В октябре, когда подопечные Конте разгромили МЮ со счетом 4:0, итальянец так бурно праздновал победу перед публикой "Стэмфорд Бридж", что нарвался на критику со стороны своего коллеги Жозе Моуриньо.



Португальцу не понравилось, что Антонио выражал свои эмоции еще до финального свистка, о чем лично сообщил рулевому "синих" уже после игры. Несмотря на замечания Моуриньо, Конте не собирается изменять своим привычкам в ближайший понедельник.



"За время работы с "Челси" я показал, что буквально живу игрой. Иногда я хочу поделиться своим энтузиазмом с игроками, персоналом клуба или болельщиками".



"Возможно, мы отличаемся в этом плане с Жозе, но для меня самое главное – побеждать и только потом думать о празднованиях. Мы не обсуждали этот вопрос в преддверии новой встречи", - цитирует Конте The Guardian.