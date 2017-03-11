Конте не будет сдерживать эмоции против МЮ

Антонио Конте и Жозе Моуриньо Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не будет сдерживать эмоции во время четвертьфинала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

В октябре, когда подопечные Конте разгромили МЮ со счетом 4:0, итальянец так бурно праздновал победу перед публикой "Стэмфорд Бридж", что нарвался на критику со стороны своего коллеги Жозе Моуриньо.

Португальцу не понравилось, что Антонио выражал свои эмоции еще до финального свистка, о чем лично сообщил рулевому "синих" уже после игры. Несмотря на замечания Моуриньо, Конте не собирается изменять своим привычкам в ближайший понедельник.

"За время работы с "Челси" я показал, что буквально живу игрой. Иногда я хочу поделиться своим энтузиазмом с игроками, персоналом клуба или болельщиками".

"Возможно, мы отличаемся в этом плане с Жозе, но для меня самое главное – побеждать и только потом думать о празднованиях. Мы не обсуждали этот вопрос в преддверии новой встречи", - цитирует Конте The Guardian.



Метки Конте, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 11.03.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 654

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  1. chelsea1983 11.03.2017 17:24 # chelsea1983
    Сучки наши !!! Готовьтесь к порно

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  2. knvlay 11.03.2017 17:24 # knvlay
    видимо опять хочет получить струю от моура

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  3. manutd-20champ 11.03.2017 17:14 # manutd-20champ
    поставьте ему пальму

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  4. shirokov15 11.03.2017 17:11 # shirokov15
    Тонкий намёк на уверенную победу лондонского клуба.

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  5. gavnoed 11.03.2017 17:04 # gavnoed
    Верно

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