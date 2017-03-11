Венгер: "Если УЕФА и ФИФА не введут видеоповторы, на них будут подавать в суд"

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что футбол обязан поскорее ввести видеоповторы в помочь рефери, иначе огорченные судейством начнут подавать в суд на УЕФА и ФИФА.

Во многих видах спорта видеповторы уже давно стала неотъемлемым атрибутом в арсенале рефери, тогда как футбол всячески опасается современных технологий.

В то же время нельзя не отметить, что ситуация не стоит на месте. Уже в следующем розыгрыше Кубка Англии FA может приступить к испытаниям системы видеоповторов. Венгер, недавно обвинивший в вылете своей команды из Лиги Чемпионов рефери, считает, что футбольные чиновники не могут с этим медлить.

"Да, я искренне считаю, что, если в следующие пять лет УЕФА не введет видеповторы, то их ждут судебные тяжбы с телевидением или с фанатами, потому что они отказываются стремиться принимать правильные решения".

"Фанаты и телевизионные компании платят большие деньги, а в ответ им не пытаются обеспечить максимально честный футбольный спектакль. Судебные тяжбы — это то, что им грозит, если они не введут видеоповторы, потому что мы живем в обществе с юридическими правами, и люди платят все больше и больше денег".

"Именно это ждет УЕФА и ФИФА, если они не сделают шаг вперед к большей справедливости. Они не могут предлагать то, что мы увидели против "Баварии" или на следующий вечер, ведь подобное непростительно", — цитирует Венгера Daily Mirrror.


Метки Венгер, рефери, УЕФА, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2017 16:00

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  1. ask 11.03.2017 16:48 # ask
    прав старик

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  2. farot 11.03.2017 16:16 # farot
    В 2009 Дрогба, Хиддинк и Абрамович не позволили себе и слова в адрес УЕФА.
    А у этого старого уебана каждый год судьи виноваты

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  3. vyrentz 11.03.2017 16:06 # vyrentz
    Прав, но видно, что просто полыхает от камбэка путалоны.

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  4. murderface 11.03.2017 16:04 # murderface
    Хорош, утер мусала этим фифауефа.)

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